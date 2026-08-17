Agroferias del IMA este miércoles 19 de agosto: conoce los puntos y horarios

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 19 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el miércoles 19 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Casa comunal techada de Corozal en Las Palmas y en la casa comunal de La Raya de Santa María en el distrito de Santiago.
-Panamá Oeste: Cancha de Campana en el corregimiento de Campana en el distrito de Capira.
-Herrera: Cancha comunal de Cabuya en el distrito de Parita.
-Chiriquí: Club de Leones de Volcán en el distrito de Tierras Altas.
-Comarca Madugandí: Club deportivo de Akua Yala en el distrito de Chepo.
-Panamá Este: Parque de Margarita en el distrito de Chepo.
-Panamá: Antigua piquera de buses, ubicada en Calle 6ta de Don Bosco en el corregimiento de Don Bosco en el distrito de Panamá.
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