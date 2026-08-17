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Información útil

Agroferias del IMA este miércoles 19 de agosto: conoce los puntos y horarios

El IMA llevará agroferias a distintos puntos del país este 19 de agosto.
El IMA llevará agroferias a distintos puntos del país este 19 de agosto. Ceddia
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/08/2026 15:10
El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias de este miércoles 19 de agosto.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este miércoles 19 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Agroferias del IMA del miércoles 19 de agosto

Para el miércoles 19 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal techada de Corozal en Las Palmas y en la casa comunal de La Raya de Santa María en el distrito de Santiago.

-Panamá Oeste: Cancha de Campana en el corregimiento de Campana en el distrito de Capira.

-Herrera: Cancha comunal de Cabuya en el distrito de Parita.

-Chiriquí: Club de Leones de Volcán en el distrito de Tierras Altas.

-Comarca Madugandí: Club deportivo de Akua Yala en el distrito de Chepo.

-Panamá Este: Parque de Margarita en el distrito de Chepo.

-Panamá: Antigua piquera de buses, ubicada en Calle 6ta de Don Bosco en el corregimiento de Don Bosco en el distrito de Panamá.

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