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Agroferias del IMA este 5 de agosto: conoce los lugares y requisitos para comprar

El IMA realizará agroferias a nivel nacional este miércoles 5 de agosto.
El IMA realizará agroferias a nivel nacional este miércoles 5 de agosto. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/08/2026 14:07
El IMA anunció los lugares donde se desarrollarán las agroferias este miércoles 5 de agosto. Las ventas iniciarán a las 8:00 a.m.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este miércoles 5 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del miércoles 5 de agosto

Para el miércoles 5 las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Casa comunal de La Raya en el distrito de Calobre y en la casa comunal de La Montañuela en el distrito de Atalaya.

-Panamá Oeste: Casa local de Faldares en La Trinidad en el distrito de Capira.

-Herrera: Parque Herrera en el corregimiento de San Juan Bautista en el distrito de Chitré.

-Chiriquí: Cancha comunal de Cerro Viejo en el distrito de Tolé.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Puerco en el distrito de Müna.

-Panamá Este: Parque de Villa Belén en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá y en Chinina Abajo en el corregimiento de Santa Cruz de Chinina en el distrito de Chepo.

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