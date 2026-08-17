Giro en el juicio de Lindsay Clancy: la defensa pone el foco en su salud mental

La defensa de Lindsay Clancy comenzó este lunes 17 de agosto la presentación de sus argumentos y testigos en el juicio que enfrenta por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts, Estados Unidos, en 2023.

El cambio de etapa se produce después de 14 días de testimonios presentados por la Fiscalía, que concluyó su exposición ante el tribunal. Ahora, los abogados de Clancy buscan demostrar que la acusada no era responsable de sus actos debido a un grave trastorno de salud mental relacionado con el periodo posparto.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que las muertes fueron intencionales y mantiene que Clancy actuó deliberadamente. Según la acusación, la mujer habría intentado quitarse la vida después de atacar a sus hijos y buscaba llevarlos consigo.

El caso ha generado atención debido al debate sobre la salud mental posparto y la responsabilidad penal. La defensa intenta establecer ante el jurado que las condiciones psicológicas que padecía Clancy afectaron de manera grave su capacidad para comprender o controlar sus acciones.

El juicio continúa y se espera que los testimonios de los expertos en salud mental tengan un papel central en la estrategia de la defensa.