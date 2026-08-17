Giro en el juicio de Lindsay Clancy: la defensa pone el foco en su salud mental

La defensa de Lindsay Clancy comenzó este lunes 17 de agosto la presentación de sus argumentos y testigos en el juicio que enfrenta por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts, Estados Unidos, en 2023.
El cambio de etapa se produce después de 14 días de testimonios presentados por la Fiscalía, que concluyó su exposición ante el tribunal. Ahora, los abogados de Clancy buscan demostrar que la acusada no era responsable de sus actos debido a un grave trastorno de salud mental relacionado con el periodo posparto.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que las muertes fueron intencionales y mantiene que Clancy actuó deliberadamente. Según la acusación, la mujer habría intentado quitarse la vida después de atacar a sus hijos y buscaba llevarlos consigo.
El caso ha generado atención debido al debate sobre la salud mental posparto y la responsabilidad penal. La defensa intenta establecer ante el jurado que las condiciones psicológicas que padecía Clancy afectaron de manera grave su capacidad para comprender o controlar sus acciones.
El juicio continúa y se espera que los testimonios de los expertos en salud mental tengan un papel central en la estrategia de la defensa.
La madre de Lindsay Clancy, Paula Musgrove, subió al estrado y describió
a su hija como una mujer cariñosa y una madre que siempre había querido tener hijos.
Durante su testimonio, Paula relató que comenzó a notar cambios en Lindsay hacia octubre de 2022, cuando la vio más ansiosa y con graves problemas de insomnio. Recordó incluso un mensaje en el que su hija le pidió que se quedara con ella porque se sentía muy mal y no quería estar sola.
Paula también aseguró que la situación no mejoró durante los meses siguientes. En diciembre, según su relato, Lindsay les confesó a sus padres que tenía pensamientos de hacer daño a sus hijos.
El testimonio forma parte de la estrategia de la defensa, que busca demostrar que el estado de salud mental de Lindsay influyó en sus acciones.
La decisión final corresponderá al tribunal, que deberá valorar las pruebas y testimonios presentados por ambas partes durante el proceso.
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