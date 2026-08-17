Tercer detenido: cae otro presunto reclutador de panameños para guerra entre Rusia y Ucrania

Un tercer individuo relacionado a la presunta red dedicada al reclutamento de panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania fue aprehendido por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). La captura se produjo la tarde de ayer 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que una alerta de Interpol permitiera detectar el ingreso del ciudadano panameño, procedente de Bogotá, Colombia. De acuerdo con las autoridades, el hombre estaría relacionado con el reclutamiento de panameños para ser trasladados a zonas de conflicto. Otras dos personas se encuentran actualmente bajo detención provisional por esta misma causa, al ser acusados del delito de trata de personas. La Fiscalía advirtió que los supuestos reclutadores continúan utilizando las redes sociales, principalmente TikTok, para captar a sus víctimas.

El mecanismo consiste en ofrecer salarios elevados, bonos y supuestos trabajos que no implicarían participar directamente en combates. A los interesados se les solicitan números telefónicos, fotografías de documentos de identidad y otros datos personales. Uno de los casos que ya llegó al Sistema Penal Acusatorio (SPA) es el de Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, panameño de 63 años y veterano de guerra de Ucrania, quien fue detenido el pasado 10 de agosto en Tocumen cuando pretendía viajar hacia Estambul y posteriormente continuar hacia Ucrania. Un juez le impuso detención provisional por seis meses de investigación. Según la fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, el caso de Ryfkogel corresponde al reclutamiento de personas para Ucrania y es distinto al de otro panameño detenido previamente, señalado de captar personas para combatir del lado de Rusia.