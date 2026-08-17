Abdalá Bucaram desata polémica tras la coronación de su nieta en Miss Universo Ecuador

La coronación de Dalia Bucaram como Miss Universo Ecuador 2026 estuvo marcada por la emoción, pero también por la polémica luego de que su abuelo, el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, reaccionara públicamente a las críticas contra la joven y su familia.

Bucaram rompió en llanto al celebrar el triunfo de su nieta, quien se impuso ante otras 24 candidatas y obtuvo la corona nacional. Sin embargo, el exmandatario aprovechó el momento para responder a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales tras la elección.

Con la voz entrecortada por la emoción, Bucaram acusó a sus críticos de actuar con xenofobia debido a los orígenes libaneses de su familia. “Tienen esa maldad y ese racismo, de cuestionarnos con xenofobia por nuestro origen libanés”, expresó.

Las declaraciones rápidamente generaron conversación en plataformas digitales, donde la reacción del expresidente convirtió la coronación de su nieta en un nuevo episodio de controversia alrededor de la familia Bucaram.

Dalia recibió la corona de manos de la reina saliente, Nadia Mejía, y de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, en una ceremonia que terminó teniendo repercusión más allá del certamen.

Mientras Dalia Bucaram se prepara para representar a Ecuador en Miss Universo, las declaraciones de su abuelo han puesto el foco en las críticas que rodearon su elección y en el debate sobre los comentarios relacionados con los orígenes de la familia.

Así, lo que comenzó como una celebración familiar terminó convirtiéndose también en una polémica pública, con Abdalá Bucaram defendiendo a su nieta y cuestionando duramente a sus detractores.