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Información útil

IMA anuncia agroferias este viernes 14 de agosto en distintos puntos del país

El IMA realiza agroferias este viernes con productos a precios accesibles.
El IMA realiza agroferias este viernes con productos a precios accesibles. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/08/2026 14:32
Este viernes habrá agroferias del IMA desde las 8:00 a.m. en varias regiones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este viernes 14 de agosto nuevas jornadas de agroferias en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las actividades comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones para facilitar el acceso de la población a estas jornadas de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, requisito solicitado al momento de adquirir los productos.

Además, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la agroferia.

Agroferias del IMA del viernes 14 de agosto a nivel nacional

Para el viernes 14 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Terrenos de la Alcaldía de Remedios en el distrito de Remedios.

-Panamá Oeste: Anfiteatro de Cerro Cama en el distrito de La Chorrera y en la Cancha frente a la Escuela Primaria de Burunga en el distrito de Arraiján.

-Comcarca Naso Tjër Di: Comunidad de Boyic cuenca del río Teribe en el distrito especial de Naso Tjër Di.

-Veraguas: Parque principal de Las Palmas cabecera en el distrito de Las Palmas y en la terminal de transporte de La Foresta B en San Martín de Porres en el distrito de Santiago.

-Colón: Parque central de Nuevo Chagres en el distrito de Providencia.

-Darién: Agencia del MIDA en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Bocas del Toro: Terrenos de la Feria de Rambala en el distrito de Chiriquí Grande.

-Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia en el distrito de Panamá.

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