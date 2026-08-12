IMA anuncia agroferias este viernes 14 de agosto en distintos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este viernes 14 de agosto nuevas jornadas de agroferias en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las actividades comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones para facilitar el acceso de la población a estas jornadas de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, requisito solicitado al momento de adquirir los productos.

Además, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la agroferia.