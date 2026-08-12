IMA anuncia agroferias este viernes 14 de agosto en distintos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este viernes 14 de agosto nuevas jornadas de agroferias en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las actividades comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones para facilitar el acceso de la población a estas jornadas de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, requisito solicitado al momento de adquirir los productos.
Además, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos comprados durante la agroferia.
Para el viernes 14 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Chiriquí: Terrenos de la Alcaldía de Remedios en el distrito de Remedios.
-Panamá Oeste: Anfiteatro de Cerro Cama en el distrito de La Chorrera y en la Cancha frente a la Escuela Primaria de Burunga en el distrito de Arraiján.
-Comcarca Naso Tjër Di: Comunidad de Boyic cuenca del río Teribe en el distrito especial de Naso Tjër Di.
-Veraguas: Parque principal de Las Palmas cabecera en el distrito de Las Palmas y en la terminal de transporte de La Foresta B en San Martín de Porres en el distrito de Santiago.
-Colón: Parque central de Nuevo Chagres en el distrito de Providencia.
-Darién: Agencia del MIDA en Metetí en el distrito de Pinogana.
-Bocas del Toro: Terrenos de la Feria de Rambala en el distrito de Chiriquí Grande.
-Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia en el distrito de Panamá.
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