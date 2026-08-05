  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

IMA anuncia agroferias del 7 de agosto con productos a precios accesibles en varias zonas del país

El IMA habilita agroferias en distintos sectores del país para vender productos económicos
El IMA habilita agroferias en distintos sectores del país para vender productos económicos IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/08/2026 14:28
El IMA dio a conocer los lugares habilitados para las agroferias del 7 de agosto, que iniciarán desde las 8:00 a.m.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 7 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del viernes 7 de agosto

Para el viernes 7 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha de la Escuela de California en el distrito de Tierras Altas.

-Coclé: Junta local #1 de San Miguel Centro en Candelario Ovalle en el distrito de Penonomé.

-Panamá Oeste: El Cruce de Aguacate en El Cacao en el distrito de Capira.

-Veraguas: Casa local de San José en Soná cabecera en el distrito de Soná y en la comunidad de Los Panamaitos en San José en el distrito de Calobre.

-Colón: Predios de la Junta Comunal de Cristóbal en el distrito de Colón.

-Darién: Junta comunal de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Cancha municipal de Agua Buena en el distrito de Los Santos.

-Panamá Este: Cancha de Loma del Río en el distrito de Chepo.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo