IMA anuncia agroferias del 7 de agosto con productos a precios accesibles en varias zonas del país

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 7 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del viernes 7 de agosto

Para el viernes 7 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha de la Escuela de California en el distrito de Tierras Altas.

-Coclé: Junta local #1 de San Miguel Centro en Candelario Ovalle en el distrito de Penonomé.

-Panamá Oeste: El Cruce de Aguacate en El Cacao en el distrito de Capira.

-Veraguas: Casa local de San José en Soná cabecera en el distrito de Soná y en la comunidad de Los Panamaitos en San José en el distrito de Calobre.

-Colón: Predios de la Junta Comunal de Cristóbal en el distrito de Colón.

-Darién: Junta comunal de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Cancha municipal de Agua Buena en el distrito de Los Santos.

-Panamá Este: Cancha de Loma del Río en el distrito de Chepo.