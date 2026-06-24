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Agroferias del IMA el 26 de junio: Aquí los puntos confirmados a nivel nacional

El IMA llevará agroferias a distintos puntos este viernes 25 de junio
El IMA llevará agroferias a distintos puntos este viernes 25 de junio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 14:33
Agroferias del IMA se llevarán a cabo este viernes desde las 8:00 de la mañana en varios puntos del país.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 26 de junio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del viernes 26 de junio a nivel nacional

Para el viernes 26 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha Comunal de Divalá en el distrito de Alanje.

-Coclé: Casa local de Nuestro Amo en La Pava en el dsitrito de Olá.

-Colón: Estacionamientos de la Junta Comunal de San Juan de Turbe en el distrito de Omar Torrijos.

-Veraguas: Casa Comunal de Las Cruces en el distrito de Cañazas y en la Casa Comunal de Pescara en Rubén Cantú en el distrito de Santa Fe.

-Darién: Cooperativa de Transporte de Cémaco en Vía Quimba en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de La Trinidad en el distrito de Capira.

-Panamá Este: Jardín de la Feria de Tortí en el distrito de Chepo y en el Estadio Laureno Sánchez en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá.

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