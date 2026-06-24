Agroferias del IMA el 26 de junio: Aquí los puntos confirmados a nivel nacional

Para el viernes 26 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Divalá en el distrito de Alanje.<b>-Coclé: </b>Casa local de Nuestro Amo en La Pava en el dsitrito de Olá.<b>-Colón: </b>Estacionamientos de la Junta Comunal de San Juan de Turbe en el distrito de Omar Torrijos.<b>-Veraguas: </b>Casa Comunal de Las Cruces en el distrito de Cañazas y en la Casa Comunal de Pescara en Rubén Cantú en el distrito de Santa Fe.<b>-Darién: </b>Cooperativa de Transporte de Cémaco en Vía Quimba en Metetí en el distrito de Pinogana.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de La Trinidad en el distrito de Capira.<b>-Panamá Este:</b> Jardín de la Feria de Tortí en el distrito de Chepo y en el Estadio Laureno Sánchez en el corregimiento de Tocumen en el distrito de Panamá.