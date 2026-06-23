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PANAMÁ

Agroferias del IMA del jueves 25 de junio: Lugares de venta a nivel nacional

El IMA anuncia agroferias en Panamá este jueves 25 de junio
El IMA anuncia agroferias en Panamá este jueves 25 de junio IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/06/2026 12:22
El IMA informó los puntos donde se desarrollarán agroferias este jueves desde las 8:00 a.m.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 25 de junio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Agroferias del IMA del jueves 25 de junio a nivel nacional

Para el jueves 25 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Cancha sintética de Tambo en Toabré en el distrito de Penonomé.

-Veraguas: Cancha techada de Llano Catival en el distrito de Mariato y en la casa comuna de Cativé en el distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Jardín Palma Real en Santa Rosa en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Remedios en el distrito de Remedios.

-Darién: Cuadro de sofbol en Río Iglesias en el distrito de Santa Fe.

-Herrera: Plaza San Pedro en Monagrillo en el distrito de Chitré.

-Panamá: Gimnasio Reynaldo Grenald en el corregimiento de Río Abajo en el dsitrito de Panamá.

-Los Santos: Jardín Comunal de Río Hondo en el distrito de Las Tablas.

-Panamá Este: Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

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