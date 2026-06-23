Agroferias del IMA del jueves 25 de junio: Lugares de venta a nivel nacional

Para el jueves 25 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé:</b> Cancha sintética de Tambo en Toabré en el distrito de Penonomé.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de Llano Catival en el distrito de Mariato y en la casa comuna de Cativé en el distrito de Soná.<b>-Panamá Oeste:</b> Jardín Palma Real en Santa Rosa en el distrito de Capira.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Remedios en el distrito de Remedios.<b>-Darién: </b>Cuadro de sofbol en Río Iglesias en el distrito de Santa Fe.<b>-Herrera: </b>Plaza San Pedro en Monagrillo en el distrito de Chitré.<b>-Panamá: </b>Gimnasio Reynaldo Grenald en el corregimiento de Río Abajo en el dsitrito de Panamá.<b>-Los Santos: </b>Jardín Comunal de Río Hondo en el distrito de Las Tablas.<b>-Panamá Este:</b> Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.