Canciller de Panamá responde a China en la OEA: ‘Mi país es una democracia, su país es distinto al mío’

Lo que comenzó como una intervención de la delegación china durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la 56.ª Asamblea General del organismo hemisférico. Tras escuchar las críticas de China por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional la prórroga del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, el canciller panameño Javier Martínez-Acha tomó la palabra para responder directamente al representante chino ante las delegaciones presentes. “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó Martínez-Acha en una intervención que generó atención inmediata entre los asistentes.

China acusa a Panamá por la salida de la empresa china

Minutos antes, el representante de China había cuestionado el fallo de la Corte Suprema panameña relacionado con la concesión portuaria que durante décadas operó una empresa de origen chino en ambos extremos del Canal de Panamá. Según la delegación china, la compañía había administrado los puertos desde 1997 sin mayores controversias y contribuyendo al desarrollo económico local. “El fallo de la Corte Suprema de Panamá fue abrupto. Se tomó el control de los puertos y se expulsó a la empresa china. Cualquiera puede ver que esto está motivado políticamente”, sostuvo el diplomático. China también advirtió que decisiones de este tipo podrían afectar la confianza de los inversionistas extranjeros y pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los intereses legítimos de las empresas chinas. “El Gobierno no puede revertir una decisión judicial”.

La respuesta panameña no tardó. Martínez-Acha dejó claro que el Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en decisiones de la Corte Suprema de Justicia y defendió el funcionamiento de la institucionalidad democrática panameña. “No quiero hacer de nuestro diálogo un encuentro público. Lo invito cuando acabe esta reunión a reunirnos en privado. No obstante, tengo que puntualizar algunas cosas”, comenzó diciendo. El canciller recordó que el fallo fue emitido por una Corte integrada mayoritariamente por magistrados designados por gobiernos anteriores y subrayó que la decisión judicial es independiente del actual gobierno. “Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecer”, aseguró. Martínez-Acha añadió que la sentencia determinó que la renovación de la concesión no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación panameña.

El trasfondo del fallo portuario

La controversia tiene su origen en el contrato de concesión otorgado en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison Holdings, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. En 2021, durante la administración anterior, la Autoridad Marítima de Panamá aprobó una extensión automática del contrato por otros 25 años. Sin embargo, en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha renovación tras concluir que el procedimiento utilizado no cumplió con las exigencias constitucionales y legales del país. La decisión abrió un complejo escenario jurídico y económico sobre el futuro de ambas terminales portuarias, consideradas estratégicas por su ubicación en las entradas del Canal de Panamá.

El tema de los buques panameños

Martínez-Acha también abordó otro punto de creciente fricción entre ambos países: el incremento de inspecciones a embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos. China ha sostenido que estas revisiones responden exclusivamente a controles de seguridad marítima y al cumplimiento de normas internacionales. No obstante, el canciller panameño aseguró que las cifras muestran un aumento inusual desde que se produjo el fallo de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria. “Es importante que esta audiencia sepa que esas inspecciones y detenciones no se dan en estos números en puertos cercanos a su país, ni en Japón, ni en Corea del Sur, ni en Vietnam, ni en Filipinas”, afirmó. “El incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó. Aunque evitó acusar directamente a Pekín de tomar represalias, el jefe de la diplomacia panameña sugirió que existe una correlación entre ambos acontecimientos.

Llamado a desescalar las tensiones