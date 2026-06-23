Canciller de Panamá responde a China en la OEA: ‘Mi país es una democracia, su país es distinto al mío’

La controversia tiene su origen en el contrato de concesión otorgado en 1997 a <a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panama Ports Company (PPC)</a>, filial de la hongkonesa<b> CK Hutchison Holdings</b>, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.En 2021, durante la administración anterior, la Autoridad Marítima de Panamá aprobó una extensión automática del contrato por otros 25 años.Sin embargo, en enero de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha renovación tras concluir que el procedimiento utilizado no cumplió con las exigencias constitucionales y legales del país.La decisión abrió un complejo escenario jurídico y económico sobre el futuro de ambas terminales portuarias, consideradas estratégicas por su ubicación en las entradas del Canal de Panamá.