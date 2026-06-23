Unión Europea exige liberación de presos políticos en Venezuela y expresa preocupación por Nicaragua y Cuba ante la OEA

La seguridad regional fue otro de los temas centrales de la intervención.La <b>Unión Europea</b> señaló que amenazas como el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de armas y los delitos cibernéticos requieren respuestas coordinadas entre gobiernos y organismos internacionales.Según explicó, la cooperación con la <b>OEA</b> ha permitido <b>destruir decenas de miles de armas ilegales, capacitar a miles de funcionarios de seguridad y fortalecer marcos jurídicos en distintos países del continente</b>.El bloque europeo destacó especialmente su apoyo a <b>Haití</b>, donde financia junto con la <b>OEA</b> programas dirigidos a fortalecer la capacidad operativa de la <b>Policía Nacional Haitiana</b> para enfrentar a las pandillas armadas y crear condiciones que permitan la estabilización del país y la celebración de elecciones creíbles.También reafirmó su respaldo a la misión de paz que la <b>OEA</b> mantiene en la zona de adyacencia entre <b>Guatemala</b> y <b>Belice</b>.