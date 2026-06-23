Unión Europea exige liberación de presos políticos en Venezuela y expresa preocupación por Nicaragua y Cuba ante la OEA

La Unión Europea (UE) aprovechó este martes el diálogo entre observadores permanentes y los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para lanzar un firme llamado en defensa de la democracia, los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, al tiempo que expresó su preocupación por la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Durante su intervención en el marco de la 56.ª Asamblea General de la OEA, la delegación europea reafirmó que la relación entre Europa y las Américas se sustenta en valores compartidos como la democracia, la prosperidad y el multilateralismo, y destacó que el bloque busca profundizar sus vínculos con la región mediante inversiones, cooperación política y alianzas estratégicas. La UE recordó que, a través de su iniciativa Global Gateway, prevé movilizar 51.500 millones de dólares hasta 2027 para impulsar proyectos de crecimiento sostenible, conectividad e infraestructura en América Latina y el Caribe.

Preocupación por Venezuela, Nicaragua y Cuba

Uno de los mensajes más contundentes del discurso estuvo relacionado con la situación de los derechos humanos en varios países de la región. En el caso de Venezuela, la Unión Europea reiteró la necesidad de que sean liberados de forma incondicional todos los presos políticos y pidió mayores garantías para la sociedad civil y las instituciones democráticas. “Subrayamos la prioridad de ver la liberación incondicional de todos los presos políticos, una supervisión efectiva de los centros de detención y la creación de un entorno favorable para la sociedad civil y la democracia”, señaló la delegación europea. Respecto a Nicaragua, manifestó su preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales y citó como ejemplo la muerte bajo custodia de Brooklyn Rivera, líder indígena y figura de la oposición nicaragüense. La UE también instó a las autoridades cubanas a redoblar esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y expresó preocupación por la situación humanitaria que enfrenta la población de la isla.

Defensa de la democracia

La representación europea advirtió que las instituciones democráticas enfrentan crecientes presiones en distintas partes del mundo debido a la polarización política, el debilitamiento de los espacios cívicos y las desigualdades persistentes. En ese contexto, reivindicó el papel de los defensores de derechos humanos y recordó que la Unión Europea continúa apoyando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Se necesita valentía para decirle la verdad al poder”, afirmó la delegación al referirse a la labor de quienes defienden las libertades fundamentales. Asimismo, destacó el trabajo de las misiones de observación electoral desplegadas recientemente en países como Ecuador, Bolivia, Guyana, Honduras, Colombia y Perú.

Haití y la lucha contra el crimen organizado

La seguridad regional fue otro de los temas centrales de la intervención. La Unión Europea señaló que amenazas como el crimen organizado transnacional, el tráfico ilícito de armas y los delitos cibernéticos requieren respuestas coordinadas entre gobiernos y organismos internacionales. Según explicó, la cooperación con la OEA ha permitido destruir decenas de miles de armas ilegales, capacitar a miles de funcionarios de seguridad y fortalecer marcos jurídicos en distintos países del continente. El bloque europeo destacó especialmente su apoyo a Haití, donde financia junto con la OEA programas dirigidos a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional Haitiana para enfrentar a las pandillas armadas y crear condiciones que permitan la estabilización del país y la celebración de elecciones creíbles. También reafirmó su respaldo a la misión de paz que la OEA mantiene en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice.

Respaldo a Ucrania y al derecho internacional