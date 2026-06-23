Bolivia vincula protestas con crimen organizado y apunta a Evo Morales

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia,<b> Fernando Aramayo,</b> aseguró este martes 23 de junio, que las protestas y bloqueos registrados en su país están siendo financiados por estructuras del crimen organizado internacional y acusó al expresidente <a href="/tag/-/meta/evo-morales">Evo Morales</a> de impulsar acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno.Aramayo defendió la decisión de decretar un estado de excepción por 90 días y sostuvo que las autoridades bolivianas han identificado diferencias entre las manifestaciones sociales legítimas y aquellas acciones que, según afirmó, buscan afectar el orden democrático.<i>'Hay que discriminar aquello que es la protesta social asociada a la demanda de acciones que están relacionadas con la desestabilización de la democracia, que están abiertamente financiadas por el crimen organizado'</i>, manifestó.El canciller señaló que los hechos violentos registrados en Bolivia coinciden con las operaciones ejecutadas por el Estado contra organizaciones criminales internacionales, incluyendo acciones contra el narcotráfico y la captura de personas vinculadas a estas estructuras.<i>'En el momento en que Bolivia empieza a asestar golpes significativos contra el crimen organizado internacional, entonces se activan estos mecanismos en contra de la democracia'</i>, afirmó.Durante un intercambio con periodistas, <b>Aramayo </b>también responsabilizó<b> </b>al expresidente <b>Evo Morales</b> de promover acciones para provocar la caída del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.<i>'El propósito del señor Morales es defenestrar un Gobierno constitucional y democráticamente elegido',</i> sostuvo.Según el canciller, Morales asumió públicamente el liderazgo de las movilizaciones y planteó la convocatoria de elecciones en un plazo de 20 días, lo que, a juicio de las autoridades bolivianas, constituye un intento de alterar el orden institucional.Aramayo aseguró además que cuando se intentó habilitar corredores humanitarios para el traslado de medicamentos, alimentos y otros suministros esenciales, grupos vinculados a las protestas respondieron con acciones violentas.El jefe de la diplomacia boliviana afirmó que existe evidencia de financiamiento externo detrás de las movilizaciones y cuestionó que organizaciones sociales o comunidades indígenas puedan sostener por sí solas operaciones de gran escala.<i>'Es impensable creer que organizaciones sociales o pueblos indígenas puedan financiar una movilización de este tipo',</i> expresó. Según indicó, imágenes y reportes muestran el uso de vehículos de alta gama, logística, alimentos y otros recursos que, a su juicio, evidencian la participación de fondos provenientes del crimen organizado internacional.Aramayo reconoció que el estado de excepción no resolverá por sí solo la situación y sostuvo que Bolivia necesitará cooperación internacional para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.En ese contexto, agradeció la decisión del presidente José Raúl Mulino de impulsar una misión integrada por cancilleres y ministros de Seguridad para analizar la situación boliviana y promover acciones conjuntas en el ámbito hemisférico.<i>'Esto demanda una acción colaborativa con los Estados, intercambiando información y mostrando acciones efectivas'</i>, indicó.Las declaraciones fueron ofrecidas durante la apertura de la <a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Asamblea General de la OEA</a>, que reúne en Panamá a representantes de los países miembros para discutir temas relacionados con democracia, seguridad, cooperación regional y gobernabilidad.