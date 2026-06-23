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PANAMÁ

¡Cuidado! Minsa advierte sobre riesgos por falta de vitaminas en niños en Panamá

Las autoridades de salud llamaron a prevenir deficiencias nutricionales en la niñez.
Las autoridades de salud llamaron a prevenir deficiencias nutricionales en la niñez. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/06/2026 14:35
El Minsa refuerza prevención nutricional en la primera infancia y promueve consumo adecuado de multivitaminas

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El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró su llamado a los padres de familia para garantizar una adecuada ingesta de vitaminas y minerales durante los primeros años de vida, con el objetivo de prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar el crecimiento, desarrollo y bienestar de los niños.

La institución destacó que los multivitamínicos aportan nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cognitivo infantil; sin embargo, subrayó que los alimentos continúan siendo la principal fuente natural de vitaminas y minerales.

Las vitaminas son nutrientes indispensables que el organismo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Su deficiencia puede ocasionar enfermedades como anemia, problemas de visión y complicaciones respiratorias.

El pediatra gastroenterólogo del Minsa, José Sension, explicó que las multivitaminas contribuyen al desarrollo neurológico y cognitivo, fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la cicatrización de heridas y ayudan a prevenir enfermedades respiratorias en la primera infancia.

Sension detalló que su uso está orientado principalmente a niños entre 1 y 5 años, y resaltó la importancia de nutrientes como la vitamina A, clave para prevenir problemas de visión, y el hierro, fundamental para evitar la anemia.

En esa línea, indicó que frutas y vegetales representan una fuente importante de vitaminas y minerales, especialmente en hogares donde no siempre es posible acceder a suplementos.

Frutas y vitaminas, esenciales para la salud infantil según el Minsa

La nutricionista del Minsa, Carmen Montenegro, destacó la importancia de incluir diariamente frutas y vegetales en la alimentación infantil, ya que el organismo no produce suficientes vitaminas por sí solo.

Explicó que alimentos como la papaya, el mango y la zanahoria aportan vitamina A; los cítricos contienen vitamina C; las semillas, nueces y almendras son fuente de vitamina E; mientras que las vitaminas del complejo B se encuentran en cereales como la avena.

La especialista advirtió que la deficiencia de vitaminas puede provocar enfermedades graves como ceguera nocturna, raquitismo, anemia ferropénica y problemas respiratorios.

Finalmente, el Minsa recomendó a los padres evitar la automedicación y no administrar suplementos vitamínicos sin orientación profesional, debido a que minerales como el hierro y el zinc requieren dosis específicas según la edad y necesidades de cada niño.

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