¡Cuidado! Minsa advierte sobre riesgos por falta de vitaminas en niños en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró su llamado a los padres de familia para garantizar una adecuada ingesta de vitaminas y minerales durante los primeros años de vida, con el objetivo de prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar el crecimiento, desarrollo y bienestar de los niños.

La institución destacó que los multivitamínicos aportan nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cognitivo infantil; sin embargo, subrayó que los alimentos continúan siendo la principal fuente natural de vitaminas y minerales.

Las vitaminas son nutrientes indispensables que el organismo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Su deficiencia puede ocasionar enfermedades como anemia, problemas de visión y complicaciones respiratorias.

El pediatra gastroenterólogo del Minsa, José Sension, explicó que las multivitaminas contribuyen al desarrollo neurológico y cognitivo, fortalecen el sistema inmunológico, favorecen la cicatrización de heridas y ayudan a prevenir enfermedades respiratorias en la primera infancia.

Sension detalló que su uso está orientado principalmente a niños entre 1 y 5 años, y resaltó la importancia de nutrientes como la vitamina A, clave para prevenir problemas de visión, y el hierro, fundamental para evitar la anemia.

En esa línea, indicó que frutas y vegetales representan una fuente importante de vitaminas y minerales, especialmente en hogares donde no siempre es posible acceder a suplementos.