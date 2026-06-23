Se inicia la 56 Asamblea General de la OEA en Panamá con llamado a enfrentar el crimen organizado

En estos momentos se celebra la primera sesión plenaria de la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidida por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

“Hoy vivimos una etapa de profundas transformaciones. La revolución tecnológica redefine nuestras economías y sociedades. Las tensiones geopolíticas alteran equilibrios tradicionales. Los efectos del cambio climático impactan con creciente intensidad a nuestras poblaciones. Y la desinformación y la polarización desafían la confianza ciudadana y las instituciones democráticas”, destacó Martínez-Acha.

“A este desafío se suma una amenaza que golpea directamente la estabilidad del desarrollo de las naciones el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, acotó.

Además de los puntos programados en la agenda, se acordó aprobar una solicitud de Bolivia de incluir la discusión sobre el conflicto que actualmente vive el país sudamericano, dónde se reportan protestas y bloqueos masivos.

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