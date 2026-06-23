Juicio por Maradona: Luque responsabiliza a la psiquiatra por la atención domiciliaria

El juicio por la muerte de <a href="/tag/-/meta/diego-armando-maradona">Diego Armando Maradona</a> sumó este martes 23 de junio, según reportó la agencia<b> EFE </b>desde Buenos Aires, un nuevo capítulo marcado por el cruce de responsabilidades entre los profesionales que integraban el equipo médico del exfutbolista. <b>Leopoldo Luque</b>, neurocirujano, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso, aseguró ante el tribunal que la conducción del tratamiento domiciliario durante los últimos días de vida del ídolo argentino correspondía a la psiquiatra <b>Agustina Cosachov</b>.La declaración introduce un elemento clave en una de las causas judiciales más seguidas de Argentina: <b>determinar quién tenía la responsabilidad efectiva sobre las decisiones médicas adoptadas</b> durante la internación domiciliaria en la que murió Maradona el<b> 25 de noviembre de 2020</b>.