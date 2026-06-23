Juicio por Maradona: Luque responsabiliza a la psiquiatra por la atención domiciliaria

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes 23 de junio, según reportó la agencia EFE desde Buenos Aires, un nuevo capítulo marcado por el cruce de responsabilidades entre los profesionales que integraban el equipo médico del exfutbolista. Leopoldo Luque, neurocirujano, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso, aseguró ante el tribunal que la conducción del tratamiento domiciliario durante los últimos días de vida del ídolo argentino correspondía a la psiquiatra Agustina Cosachov. La declaración introduce un elemento clave en una de las causas judiciales más seguidas de Argentina: determinar quién tenía la responsabilidad efectiva sobre las decisiones médicas adoptadas durante la internación domiciliaria en la que murió Maradona el 25 de noviembre de 2020.

Luque niega haber dirigido el tratamiento domiciliario

Durante su novena intervención en el juicio, Luque afirmó que la internación en una vivienda ubicada en las afueras de Buenos Aires respondía a un objetivo principalmente psiquiátrico, enfocado en el tratamiento de las adicciones del exfutbolista. Según su versión, él limitaba su actuación al seguimiento neuroquirúrgico tras la operación de un hematoma subdural a la que fue sometido semanas antes de su fallecimiento. “La internación era para un tratamiento psiquiátrico”, sostuvo Luque, quien señaló que Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz debían encargarse del seguimiento principal del paciente, mientras que el personal asignado por la empresa de medicina privada atendía los aspectos clínicos. El médico también cuestionó que la psiquiatra lo identificara en conversaciones incorporadas al expediente como el médico de cabecera de Maradona. A su juicio, esa definición no reflejaba el rol que desempeñaba durante la etapa final de la vida del exjugador.

Una disputa central para determinar responsabilidades

La estrategia de defensa de Luque busca diferenciar entre el vínculo de confianza que mantenía con Maradona y la responsabilidad sobre la atención clínica cotidiana. Sin embargo, la causa incluye testimonios y documentos que, según la investigación, lo ubicaban como una de las figuras centrales en el seguimiento médico del exastro. Además, el documento que autorizó el alta tras la cirugía no se limitaba a un tratamiento psiquiátrico. El texto contemplaba la continuidad de asistencia psiquiátrica, clínica, de rehabilitación y toxicológica, un aspecto que podría resultar relevante para la evaluación judicial de las responsabilidades compartidas. Luque señaló que la atención clínica estaba a cargo de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y del médico clínico Pedro Di Spagna, ambos también imputados en el proceso.

Testimonios sobre la emergencia del día de la muerte