Policía eleva a $4,000 recompensa por información sobre 15 prófugos de La Joyita

La Policía Nacional anunció un incremento en la recompensa ofrecida a la ciudadanía por información que permita ubicar y recapturar a los 15 privados de libertad que aún permanecen prófugos tras la fuga registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con la entidad, ahora se ofrecerán hasta $4,000 a quienes brinden datos verificados que conduzcan directamente a la localización de los evadidos, como parte de una estrategia para acelerar las capturas pendientes.

Las autoridades han intensificado los operativos de búsqueda en comunidades cercanas al penal, así como en distintos puntos del país, con apoyo de unidades especializadas y patrullajes permanentes en zonas consideradas de riesgo.

La Policía Nacional reiteró que las acciones se mantienen activas a nivel nacional y bajo coordinación entre las distintas zonas policiales, ante la posibilidad de que los prófugos se encuentren ocultos en áreas urbanas o de difícil acceso.

Asimismo, la institución hizo un llamado a la población a colaborar de forma confidencial y segura, recordando que cualquier información puede ser determinante para avanzar en la recaptura.

Las líneas habilitadas para recibir reportes son el 104, 524-2514 y 511-9081, canales que permanecen activos las 24 horas.

La fuga del 1 de junio ha mantenido en alerta a las autoridades penitenciarias y de seguridad, que continúan con operativos de rastreo y verificación en distintos sectores del país.

Mientras tanto, la búsqueda de los 15 prófugos restantes sigue siendo una de las principales prioridades del sistema de seguridad nacional.