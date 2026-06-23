Portugal golea a Uzbekistán 5-0; Cristiano Ronaldo marca un doblete histórico

La selección de Portugal confirmó su favoritismo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse este 23 de junio con contundencia por 5-0 a Uzbekistán, en un partido en el que brilló Cristiano Ronaldo, autor de dos goles y protagonista de una nueva página en la historia de los mundiales.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó las acciones y encontró rápidamente la ventaja. Apenas al minuto 6, Cristiano Ronaldo abrió el marcador para el 1-0 con una definición a media altura, anotando así su primer gol del torneo.

El astro portugués alcanzó con esa anotación su noveno gol en la historia de las Copas del Mundo, reafirmando su condición de leyenda del fútbol internacional. Además, el encuentro marcó una nueva participación del delantero en su sexto Mundial.

Además, Ronaldo se convirtió en el primer jugador de anotar en seis mundiales.

Nuno Mendes amplió la ventaja

Portugal mantuvo el control del balón durante gran parte del primer tiempo y aumentó la diferencia al minuto 16 gracias a Nuno Mendes, quien aprovechó una jugada ofensiva para colocar el 2-0.

Uzbekistán intentó reaccionar y llegó a celebrar una anotación de Ganiev al minuto 29, pero la acción fue posteriormente anulada por el cuerpo arbitral. Minutos después, también fue invalidado otro intento ofensivo de los asiáticos.

Antes del descanso apareció nuevamente Cristiano Ronaldo. Al minuto 39, el capitán portugués firmó el 3-0 y alcanzó su décimo gol en la historia de los mundiales, ampliando la ventaja de los europeos antes del entretiempo.

Portugal sentenció en la segunda mitad

En el complemento, Uzbekistán mostró una actitud más ofensiva y llegó a inquietar por momentos al guardameta Diogo Costa, aunque sin lograr descontar en el marcador.

Portugal continuó generando oportunidades y encontró el cuarto tanto al minuto 60 mediante un desafortunado autogol del portero Utkir Nematov, quien desvió el balón hacia su propia portería.

Con el partido prácticamente resuelto, los portugueses siguieron atacando y encontraron el quinto gol al minuto 87 gracias a Rafael Leão, quien cerró la goleada con una definición que dejó sin opciones al guardameta uzbeko.

Nematov evitó una derrota más abultada

A pesar del resultado, el portero Nematov fue una de las figuras de Uzbekistán al realizar varias intervenciones importantes durante el encuentro. Incluso en los minutos finales evitó nuevas anotaciones de Cristiano Ronaldo y otros atacantes portugueses.

El árbitro añadió cinco minutos al segundo tiempo, pero el marcador ya no se movió y Portugal selló una contundente victoria por 5-0.