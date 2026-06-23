EN VIVO: Panamá vs. Croacia

Thomas Christiansen tan solo hace una variante con respecto a su 11 titular contra Ghana. Parte de inicio José Fajardo y deja en el banquillo a Cecilio Waterman.

Mientras que en Croacia hay tres cambios. Marco Pasalic, Mateo Kovacic y Marin Pongracic salen de inicio.

11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez, Bárcenas y Fajardo.

11 titular de Croacia: Livakovic; Stanicic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Perisic, Baturina, Pasalic y Musa