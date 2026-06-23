EN VIVO: Panamá vs. Croacia

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¡Salen los equipos y suenan los himnos nacionales!
Finaliza el calentamiento en el estadio Toronto mientras suena Patria
Ya estamos cerca del inicio del compromiso. Como detalle a tomar en cuenta, Adalberto Carrasquilla no está descartado para este partido. Aparece su nombre entre los suplentes, por lo que se sentará en el banquillo de suplentes con sus compañeros. Esto a pesar de que Thomas Christiansen había dicho que no cuenta con el jugador para este partido.
¡Jugadores calentado a pocos minutos de iniciar el partido!
Restan 30 minutos para que el cotejo inicie en el estadio Toronto y miles de aficionados panameños se han acercado al recinto para apoyar a los suyos. Se estima que más de 20 mil aficionados panameños estarán presentes viendo a su selección jugar ante los croatas.
¡Confirmados los 11 titulares de ambos conjuntos!
Thomas Christiansen tan solo hace una variante con respecto a su 11 titular contra Ghana. Parte de inicio José Fajardo y deja en el banquillo a Cecilio Waterman.
Mientras que en Croacia hay tres cambios. Marco Pasalic, Mateo Kovacic y Marin Pongracic salen de inicio.
11 titular de Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, José Luis Rodríguez, Bárcenas y Fajardo.
11 titular de Croacia: Livakovic; Stanicic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Perisic, Baturina, Pasalic y Musa
¡Panamá se juega la vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Croacia!
Bienvenidos al Minuto a Minuto de La Estrella de Panamá en el partido Panamá vs. Croacia por la Jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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