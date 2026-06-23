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Arbitraje por gas en Colón: CIADI instala tribunal en litigio de Sinolam contra el Estado por $140 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordinará la defensa legal de la República de Panamá ante el panel internacional.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordinará la defensa legal de la República de Panamá ante el panel internacional. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 23/06/2026 18:33
El caso por la cancelación del proyecto de 441 MW en Colón avanza en el CIADI. AES filial de Sinolam reclama $4,000 millones en cortes de Estados Unidos

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo Banco Mundial formalizó la constitución del tribunal de arbitraje que dirimirá la controversia internacional entre Sinolam International Pte. Ltd. y la República de Panamá. El proceso, registrado bajo el expediente ARB/26/12, fue activado por los inversionistas de Singapur tras la cancelación en 2024 de las licencias del megaproyecto energético “Gas to Power Panama”, una central de ciclo combinado de 441 megavatios planificada para el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón.

A través del arbitraje internacional, Sinolam International reclama al Estado panameño una compensación financiera que supera los $140 millones. La defensa de la compañía argumenta que la anulación de los permisos de generación eléctrica constituyó una expropiación sin indemnización y una violación directa a las garantías de trato justo y equitativo estipuladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Panamá y Singapur.

El tribunal arbitral encargado del caso quedó oficialmente conformado por el británico-español Joseph Tirado en calidad de presidente del panel, el español Lluís Paradell Trius (nominado por la empresa demandante) y el también español Antolín Fernández Antuña, designado por la República de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Kenneth Zhang
Director ejecutivo de Sinolam International
Sinolam recibe con entusiasmo la constitución oficial de este distinguido tribunal del CIADI... La conformación de estepanel fortalece nuestra confianza en el caso. Este hito reafirma nuestra determinación deproteger las inversiones internacionales y garantiza que nuestra búsqueda de justicia seráevaluada por un tribunal de primer nivel, integrado por juristas independientes de reconocidoprestigio”.
La sombra de los $4,000 millones en Virginia

Si bien la cuantía exigida de forma directa al Tesoro Nacional panemeño asciende a más de $140 millones, el conflicto energético arrastra una millonaria ramificación judicial en el extranjero. Las filiales Sinolam LNG Terminal S.A. y Sinolam Smarter Energy LNG Power Co. mantienen una demanda independiente en los tribunales del estado de Virginia, Estados Unidos, en la que reclaman daños compensatorios superiores a los $4,000 millones contra los operadores energéticos privados AES Corp. e InterEnergy Holdings.

En esa causa civil estadounidense, Sinolam acusa a AES—compañía donde el Estado panameño posee una participación accionaria del 50.4% en su filial local—de ejecutar una presunta campaña anticompetitiva para bloquear el acceso de nuevos actores y monopolizar el suministro de gas natural licuado (GNL) en el mercado panameño y centroamericano. Según la denuncia de la corporación asiática, el consorcio competidor abusó de su posición dominante y ejerció una supuesta “influencia indebida” sobre las autoridades gubernamentales locales para forzar el desmantelamiento de la proyectada terminal de gas de Sinolam en el Atlántico.

Por su parte, los voceros de AES Corp. desestimaron los señalamientos en los tribunales internacionales asegurando que las demandas carecen de sustento legal. Con el establecimiento del panel de árbitros del CIADI concluido el pasado 8 de junio de 2026, el Estado panameño ingresa formalmente a la etapa de presentación de pruebas defensivas, donde el MEF intentará ratificar que el retiro de la concesión energética respondió a causales regulatorias ordinarias y no a un esquema de expropiación o beneficio corporativo.

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