Arbitraje por gas en Colón: CIADI instala tribunal en litigio de Sinolam contra el Estado por $140 millones

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo Banco Mundial formalizó la constitución del tribunal de arbitraje que dirimirá la controversia internacional entre Sinolam International Pte. Ltd. y la República de Panamá. El proceso, registrado bajo el expediente ARB/26/12, fue activado por los inversionistas de Singapur tras la cancelación en 2024 de las licencias del megaproyecto energético “Gas to Power Panama”, una central de ciclo combinado de 441 megavatios planificada para el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón.

A través del arbitraje internacional, Sinolam International reclama al Estado panameño una compensación financiera que supera los $140 millones. La defensa de la compañía argumenta que la anulación de los permisos de generación eléctrica constituyó una expropiación sin indemnización y una violación directa a las garantías de trato justo y equitativo estipuladas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Panamá y Singapur.

El tribunal arbitral encargado del caso quedó oficialmente conformado por el británico-español Joseph Tirado en calidad de presidente del panel, el español Lluís Paradell Trius (nominado por la empresa demandante) y el también español Antolín Fernández Antuña, designado por la República de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).