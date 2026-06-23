Panamá reglamenta ley para reducir el desperdicio de alimentos y fomentar donaciones

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este martes 23 de junio la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, una normativa que busca prevenir la pérdida de alimentos y promover su aprovechamiento eficiente en todo el país.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para reducir el desperdicio de alimentos y fortalecer las acciones dirigidas a combatir el hambre mediante mecanismos que faciliten la donación de productos aptos para el consumo humano.

La directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), Anais Vargas, explicó que la ley establece un marco legal orientado al reaprovechamiento responsable de los alimentos, priorizando su utilización para consumo humano y fomentando prácticas de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia a lo largo de la cadena alimentaria.

“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública, la cual nos permite recoger aportes, experiencias y recomendaciones con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país”, señaló Vargas.

La funcionaria también destacó la iniciativa legislativa impulsada por el diputado Ariel Vargas, quien presentó la propuesta al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Entre los aspectos que contempla la Ley 514 se encuentran las condiciones para la donación de alimentos. La normativa establece que los productos deberán contar con registro sanitario vigente, mientras que las personas encargadas de manipularlos tendrán que poseer sus respectivos carnés de salud.

Asimismo, los lugares destinados al almacenamiento deberán cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

La DNCAVV será la autoridad responsable de coordinar técnicamente la implementación de la ley y de velar por la inocuidad de los alimentos destinados a donación.

De acuerdo con el Minsa, uno de los principales objetivos es facilitar que empresas, comercios y otros actores de la cadena alimentaria puedan donar alimentos que aún son aptos para el consumo y que anteriormente terminaban siendo descartados.

La institución destacó que la ley también contempla mecanismos para garantizar la trazabilidad y calidad de los productos donados, con el fin de asegurar que lleguen en condiciones adecuadas a las personas beneficiarias.

Entre los puntos más relevantes de la legislación se encuentran la promoción de prácticas responsables para disminuir el desperdicio de alimentos, la facilitación de donaciones y el fortalecimiento de los controles sanitarios durante todo el proceso.

Las autoridades indicaron que los aportes recibidos durante esta etapa servirán para fortalecer el reglamento que permitirá la aplicación de la Ley 514 y avanzar en la construcción de un sistema más eficiente para el aprovechamiento de alimentos en Panamá.