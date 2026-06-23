Panamá endurece las reglas de prevención de delitos financieros en los bancos

<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/deuda-publica-de-panama-baja-248-millones-a-mayo-freno-real-o-alivio-temporal-IE23500811">La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)</a> estableció <b>nuevos criterios para la imposición y graduación de las sanciones administrativas aplicables a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva</b>.<b>La nueva normativa, establecida a través del Acuerdo No. 3-2026 de 29 de mayo de 2026,</b> tiene como objetivo<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sostenibilidad-fiscal-23-paises-debaten-en-panama-el-manejo-de-la-deuda-ON23487339"> fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la aplicación de sanciones por parte de la SBP</a>, proporcionando parámetros claros para la evaluación y determinación de las medidas administrativas correspondientes.<i><b>'El acuerdo será aplicable a las entidades bancarias que incurran, por acción u omisión, inobservancias al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva'</b></i>, advirtió la SBP mediante un comunicado emitido por la institución. <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-explora-negocios-de-alto-valor-agregado-con-eslovaquia-LF23512339">El regulador detalló que dichas infracciones serán tramitadas</a> conforme al procedimiento sancionatorio establecido en el <i><b>Acuerdo No. 9-2015.</b></i><b>Gradualidad y proporcionalidad</b>En el referido acuerdo se incorpora un esquema de gradualidad para la determinación de las sanciones, considerando tanto la naturaleza de la infracción como las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan concurrir en cada caso.<i> 'Este enfoque busca garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionales a la gravedad de las conductas identificadas'</i>, señaló.Asimismo, la regulación contempla un período de transición de cinco años para la aplicación de los montos máximos de las sanciones. Durante el primer año, se aplicará el 60% del monto máximo establecido, incrementándose en un 10% anual hasta alcanzar el 100% al finalizar el quinto año de vigencia.La SBP informó, además, que <b>el acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, mientras que la aplicación de los montos máximos de las sanciones se implementará de forma gradual conforme al cronograma establecido</b>.'<i><b>Con esta iniciativa, la Superintendencia de Bancos de Panamá refuerza su compromiso con el fortalecimiento del sistema bancario, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de delitos financieros'</b></i>, puntualizó el regulador.