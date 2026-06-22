Deuda pública de Panamá baja $24.8 millones a mayo: ¿freno real o alivio temporal?

La deuda pública de Panamá se ubicó en $61,871.6 millones al 31 de mayo de 2026, una cifra que mantiene al país cerca de la barrera de los $62,000 millones, pese a registrar una disminución de $24.8 millones respecto al mes anterior, equivalente a una reducción de 0.04%, según el Informe Mensual de la Deuda Pública del Sector Público No Financiero (SPNF) de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La reducción representa el primer retroceso mensual después del incremento observado en abril, cuando el saldo de la deuda alcanzó los $61,896.4 millones y se aproximó por primera vez a los $62,000 millones. El comportamiento de mayo respondió a una combinación de nuevos desembolsos, amortizaciones de capital y una leve variación cambiaria favorable. Durante el período, el Gobierno recibió $156.1 millones mediante desembolsos de Letras del Tesoro y otros $23.5 millones a través de Notas del Tesoro. Paralelamente, realizó amortizaciones por $149.5 millones, de los cuales $78.3 millones correspondieron a Letras del Tesoro y $71.2 millones a obligaciones con organismos multilaterales. Las cifras del MEF reflejan además que Panamá efectuó desembolsos por $114.9 millones en deuda externa, incluyendo $42.9 millones en pagos de intereses y $71.2 millones en amortizaciones de capital. A ello se suman $25.3 millones pagados en intereses de Bonos Globales. En el caso de la deuda interna, los pagos alcanzaron $80.1 millones, de los cuales $78.3 millones correspondieron a Letras del Tesoro y $1.8 millones a obligaciones con bancos oficiales. En total, el Estado destinó cerca de $195 millones al servicio de la deuda durante mayo entre pagos de capital, intereses y comisiones. La estructura del endeudamiento continúa concentrada principalmente en los Bonos Globales, cuyo saldo asciende a $31,096.7 millones. Le siguen la banca comercial con $9,980.7 millones, los organismos multilaterales con $9,923.9 millones, los Bonos del Tesoro con $3,864.2 millones, las Notas del Tesoro con $2,628.7 millones, las Letras del Tesoro con $2,623.6 millones, los bancos oficiales con $1,002.9 millones, los acreedores bilaterales con $749.9 millones y el financiamiento privado con $0.9 millones.

Sostenibilidad fiscal, el gran reto

En medio de este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la importancia de una administración responsable de las obligaciones financieras del Estado. Durante la inauguración del Segundo Taller Regional de Direcciones de Crédito Público de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá con la participación de representantes de 23 países y organizado junto a CAF, afirmó que “gestionar la deuda pública de manera eficiente, prudente y proactiva es hoy, más que nunca, gestionar el futuro de nuestras naciones”. Chapman destacó que la cooperación técnica de organismos multilaterales ha permitido avanzar en reformas dirigidas a fortalecer el mercado de capitales local, entre ellas la modernización del programa de creadores de mercado, la implementación del programa rotativo de Notas del Tesoro, la ampliación del programa de Letras del Tesoro y el incremento de participantes en estos instrumentos financieros. La viceministra de Economía, Eyda Sáiz, señaló que los países de la región enfrentan desafíos similares en materia fiscal y financiera, por lo que el intercambio de experiencias resulta clave para fortalecer la gestión pública. En la misma línea, el director de Financiamiento Público del MEF, Julio Marquinez, sostuvo que el fortalecimiento del mercado de capitales doméstico busca ampliar las opciones de financiamiento y reforzar la estabilidad financiera del país en un entorno caracterizado por altas tasas de interés, volatilidad financiera y limitados espacios fiscales. Desde la academia, el economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, considera que la evolución de la deuda dependerá de los pagos pendientes y del comportamiento del déficit fiscal durante el resto del año. Recordó que el Presupuesto General del Estado contempla alrededor de $8,000 millones para atender compromisos relacionados con la deuda pública en 2026. “Lo que aparece en el presupuesto de 2026 para pagar: el Estado panameño tiene que pagar $8 mil millones. Entonces habría que ver cuánto ha pagado hasta la fecha y cuánto le falta por pagar”, indicó Gordón al ser consultado sobre sus previsiones de la deuda al cierre del 2026. Sin embargo, Gordón señaló que las obligaciones pendientes podrían requerir nuevas emisiones de deuda o refinanciamientos y advirtió que el saldo continuará creciendo si persiste el déficit fiscal. “La deuda va a seguir subiendo en la medida que se acumulan deuda más déficit”, afirmó. El economista también vinculó la reciente perspectiva negativa otorgada a Panamá por la calificadora internacional de riesgo Moody’s (que mantuvo la nota de riesgo soberano de largo plazo en Baa3) con las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Significa que se dan cuenta de que no salen del problema y que el problema va a continuar”, sostuvo Gordón. Aunque mayo registró una leve disminución en el saldo de la deuda, los retos fiscales permanecen. La evolución de los ingresos públicos, el comportamiento del déficit y las necesidades de financiamiento del Estado seguirán marcando el rumbo de las finanzas públicas durante el resto de 2026.

Rolando Gordón Economista La deuda va a seguir subiendo en la medida que se acumulan deuda más déficit”