Panamá explora negocios de alto valor agregado con Eslovaquia

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) participó en el Foro de Negocios Panamá–Eslovaquia para explorar oportunidades de inversión en sectores de alto valor agregado. El encuentro se dio en el marco de la primera misión empresarial de ese país en Panamá, como parte de la estrategia de atracción de inversiones y diversificación de mercados del Gobierno Nacional.

Durante el encuentro, el viceministro de Industrias y Comercio, Omar Torres, destacó que este tipo de espacios contribuyen a posicionar a Panamá como un centro de negocios competitivo, confiable y conectado con los principales flujos de inversión internacional.

Asimismo, Torres señaló que el país continúa fortaleciendo su plataforma logística, jurídica y comercial para facilitar la instalación de nuevas empresas y la expansión de operaciones regionales, consolidando su rol como punto de conexión entre América Latina y los mercados globales.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Juraj Blanár, quien encabezó la delegación oficial junto al embajador de la República Eslovaca ante México (con jurisdicción concurrente para Panamá), Milan Cigáň; el embajador de Eslovaquia ante Estados Unidos, Andrej Droba; y la asesora de Política Económica y Asuntos Culturales, Martina Prokopova, destacó el valor de la posición geográfica del país.

Blanár señaló que esta primera misión marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral y abre posibilidades de acercamiento entre ambos mercados. Subrayó que Panamá constituye una puerta estratégica hacia la región y un hub logístico y financiero con alto potencial de desarrollo e innovación.

El diplomático añadió que la delegación está conformada por más de una docena de empresas de sectores como energía, ingeniería eléctrica, tecnologías de la información y comunicación, gestión ambiental, construcción y soluciones industriales, alineadas con tendencias globales como la transición energética, la sostenibilidad y la modernización de infraestructuras.

El foro empresarial, coordinado por ProPanama del MICI, en conjunto con la Embajada de la República Eslovaca en México, incluyó exposiciones sobre las principales plataformas de inversión y comercio de Panamá. En estas sesiones se presentaron regímenes como zonas francas, SEM y EMMA, el programa de inversionista calificado y las capacidades logísticas del país para la conexión con mercados internacionales.

La agenda de la misión contempló reuniones entre representantes del sector público y privado de ambos países, enfocadas en la identificación de oportunidades concretas de cooperación, inversión y desarrollo de negocios.