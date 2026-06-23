Comisión de Economía y Finanzas advierte: ‘Urge transparencia fiscal para mantener grado de inversión’

El presidente de la Comisión, Eduardo Gaitán, explicó que los resultados del informe se dan luego de realizar un foro en la subcomisión con el objetivo de reunir a varios expertos y nutrir a la Comisión con propuestas en beneficio a la economía.Tras este encuentro, detalló, se llevaron a cabo mesas técnicas para recomendar diseñar estrategias que reduzcan la presión fiscal y fortalezcan la gobernanza, todo esto, para mantener la confianza de inversionistas y agencias calificadoras.<i><b> 'Los foros multisectoriales reunieron a representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en que la institucionalidad y la credibilidad financiera son pilares esenciales para sostener el grado de inversión y garantizar un desarrollo económico sostenible',</b></i> destacó el diputado.Añadió que <i><b>'estas conclusiones servirán de base para proyectos de ley y políticas públicas que buscan asegurar la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo'. </b></i>