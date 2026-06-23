Comisión de Economía y Finanzas advierte: ‘Urge transparencia fiscal para mantener grado de inversión’

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional presentó los resultados de las mesas técnicas que trabajaron propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y preservar el grado de inversión de Panamá. En el informe se destacó la urgencia de reforzar la transparencia fiscal mediante una ley que regule los incentivos y garantice un uso eficiente de los recursos públicos, así como la revisión de subsidios y exoneraciones para evitar distorsiones en las finanzas y asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables. También habla que el país debe consolidar su posición como centro logístico y marítimo, con iniciativas como la creación del Sistema Nacional de Integración Logística y Portuaria y el impulso de una Estrategia Marítima Nacional que amplíe las oportunidades más allá del Canal y los puertos, integrando al sector privado, sindicatos y academia.

El presidente de la Comisión, Eduardo Gaitán, explicó que los resultados del informe se dan luego de realizar un foro en la subcomisión con el objetivo de reunir a varios expertos y nutrir a la Comisión con propuestas en beneficio a la economía. Tras este encuentro, detalló, se llevaron a cabo mesas técnicas para recomendar diseñar estrategias que reduzcan la presión fiscal y fortalezcan la gobernanza, todo esto, para mantener la confianza de inversionistas y agencias calificadoras. “Los foros multisectoriales reunieron a representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en que la institucionalidad y la credibilidad financiera son pilares esenciales para sostener el grado de inversión y garantizar un desarrollo económico sostenible”, destacó el diputado. Añadió que “estas conclusiones servirán de base para proyectos de ley y políticas públicas que buscan asegurar la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo”.