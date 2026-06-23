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Comisión de Economía y Finanzas advierte: ‘Urge transparencia fiscal para mantener grado de inversión’

El grado de inversión no es un tema aislado porque impacta directamente al pequeño, mediano y grande productor.
El grado de inversión no es un tema aislado porque impacta directamente al pequeño, mediano y grande productor. Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/06/2026 15:46
El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Eduardo Gaitán, recordó que Panamá enfrenta pagos de intereses superiores a $3,000 millones anuales por la deuda pública, lo que limita la inversión en infraestructura social y servicios básicos

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La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional presentó los resultados de las mesas técnicas que trabajaron propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y preservar el grado de inversión de Panamá.

En el informe se destacó la urgencia de reforzar la transparencia fiscal mediante una ley que regule los incentivos y garantice un uso eficiente de los recursos públicos, así como la revisión de subsidios y exoneraciones para evitar distorsiones en las finanzas y asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables.

También habla que el país debe consolidar su posición como centro logístico y marítimo, con iniciativas como la creación del Sistema Nacional de Integración Logística y Portuaria y el impulso de una Estrategia Marítima Nacional que amplíe las oportunidades más allá del Canal y los puertos, integrando al sector privado, sindicatos y academia.

El presidente de la Comisión, Eduardo Gaitán, explicó que los resultados del informe se dan luego de realizar un foro en la subcomisión con el objetivo de reunir a varios expertos y nutrir a la Comisión con propuestas en beneficio a la economía.

Tras este encuentro, detalló, se llevaron a cabo mesas técnicas para recomendar diseñar estrategias que reduzcan la presión fiscal y fortalezcan la gobernanza, todo esto, para mantener la confianza de inversionistas y agencias calificadoras.

“Los foros multisectoriales reunieron a representantes de distintos sectores, quienes coincidieron en que la institucionalidad y la credibilidad financiera son pilares esenciales para sostener el grado de inversión y garantizar un desarrollo económico sostenible”, destacó el diputado.

Añadió que “estas conclusiones servirán de base para proyectos de ley y políticas públicas que buscan asegurar la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo”.

Gaitán informó que estas recomendaciones llegan cuando Panamá enfrenta pagos de intereses superiores a $3,000 millones anuales por la deuda pública, lo que limita la inversión en infraestructura social y servicios básicos.

Advirtió que el grado de inversión no es un tema aislado porque impacta directamente al pequeño, mediano y grande productor.

El diputado recordó que existe un proyecto de ley que busca poner un inventario en cada una de las exoneraciones, incentivos fiscales y subsidios porque actualmente este tipo de sistema no existe.

”No tenemos la magnitud de saber cuánto es la magnitud de los incentivos y exoneraciones que existen en el país. Para mí, es importante, de cara a la transparencia, que nosotros podamos saber cuánto se esta pagando en subsidios que se otorgan”, subrayó.

Gaitán fue enfático en decir que los riesgos de que Panamá pierda su grado de inversión puede ser algo que afecte, incluso, los préstamos hipotecarios, de carro o personal, porque los intereses se elevarían.

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