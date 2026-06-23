Mulino respalda a Martínez-Acha tras fuerte choque diplomático con China en la OEA

El presidente de la República, José Raúl Mulino, otorgó un respaldo absoluto al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, luego del inédito e intenso intercambio verbal que sostuvo este martes con el representante de la República Popular China durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Respaldo totalmente lo expresado por el Canciller Martínez Acha hoy en la @OEA_oficial a propósito de la intervención del Observador de la RP de China. La defensa de nuestros intereses es una e indivisible”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, fijando la postura firme del Estado panameño frente a Pekín.

La tensión alcanzó su punto máximo en el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros del organismo hemisférico. El delegado chino cuestionó de forma directa el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en enero pasado declaró inconstitucional la prórroga del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados desde 1997 por Panama Ports Company (PPC), filial de la multinacional hongkonesa CK Hutchison Holdings.

El diplomático asiático calificó la sentencia de la máxima corporación de justicia panameña como “abrupta”, argumentó que estuvo “motivada políticamente” y afirmó que se “expulsó a la empresa china”. Advirtió, además, que la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas extranjeros están en riesgo, exigiendo a Panamá “corregir sus errores”.

La respuesta del canciller Martínez-Acha fue inmediata y cortante ante el pleno de las delegaciones americanas: “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, sentenció, aclarando que el Órgano Ejecutivo carece de facultades constitucionales para interferir o revertir dictámenes del Órgano Judicial.

Martínez-Acha reveló que recibió presiones previas para interceder en el caso. “Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecer”, denunció el jefe de la diplomacia panameña, precisando que la sentencia obedeció a que la renovación automática por 25 años firmada en 2021, bajo la administración gubernamental anterior, incumplió las leyes de la República.

El conflicto escaló al ámbito marítimo global. El canciller panameño denunció un incremento desproporcionado e inusual de inspecciones y detenciones a buques de la marina mercante con bandera de Panamá en puertos de China continental.

Aunque Pekín alega que son fiscalizaciones rutinarias de seguridad, Martínez-Acha sustentó con estadísticas que el fenómeno se disparó justo después del fallo judicial y que este patrón de hostilidad no se replica en naciones vecinas como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas. “El incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo”, recalcó.

Pese al rudo intercambio en la arena internacional, Panamá extendió un puente para evitar una ruptura mayor. Martínez-Acha invitó a su homólogo chino a un encuentro privado al término de la sesión para “desescalar” las tensiones de forma respetuosa, advirtiendo que la soberanía nacional y el orden constitucional panameño no son negociables.