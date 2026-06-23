OEA condena persecución y abusos en Nicaragua

El presupuesto de la organización ha estado en tela de duda ante reclamos de Estados Unidos por un mayor aporte de otros países y su decisión de no incluir el pago de su cuota en el presupuesto estadounidense de 2027. La resolución aprobada fija un presupuesto de 95.5 millones de dólares que sería financiado mayormente por las contribuciones de los estados miembros en pago de cuotas. Además, contemplan unos 750 mil dólares adicionales de 'intereses, reembolsos y otros ingresos'. Precisamente el embajador de Estados Unidos ante la OEA manifestó este martes que esperan que los 75 estados observadores miembros aporten 10 mil dólares cada uno, lo que sumaría 750 mil dólares.