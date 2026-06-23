OEA condena persecución y abusos en Nicaragua

Un total de diez resoluciones y dos declaraciones fueron aprobadas durante el primer día de sesiones plenaria de la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre ellas, destaca una declaración sobre la situación actual en Nicaragua.

“La Asamblea General condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los cuales, según el último informe del GHREN (A/HRC/61/56), podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad; y reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades de Costa Rica para investigar el asesinato de un ciudadano nicaragüense, incluyendo la detención y el enjuiciamiento de varios sospechosos, y reafirma la importancia de garantizar que todos los responsables de la planificación y ejecución de este crimen rindan cuentas ante la justicia”, detalla la declaración aprobada este martes 23 de junio por la Asamblea General de la OEA.

Además, la Asamblea General condenó el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, instando a Nicaragua a que libere de inmediato a todos los detenidos injustamente.

De igual forma, insta a cesar medidas que despojen o nieguen la ciudadanía a sus nacionales y que garantice el retorno seguro de los nicaragüenses fuera del país y en exilio que quieran volver a su patria.

Otras declaraciones y resoluciones aprobadas abarcaron temas sociales como el mejoramiento de la salud mental en las Américas, la extensión del decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; el fortalecimiento de la eficacia y el impacto de la ayuda interamericana de emergencia; así como también temas administrativos la resolución del Programa-Presupuesto de la organización para 2027.