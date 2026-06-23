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OEA condena persecución y abusos en Nicaragua

Sesión plenaria de la OEA en Panamá.
Sesión plenaria de la OEA en Panamá.
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 24/06/2026 00:00
Se aprobaron 10 resoluciones y 2 declaraciones durante el primer día de sesiones ordinarias de la Asamblea General

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Un total de diez resoluciones y dos declaraciones fueron aprobadas durante el primer día de sesiones plenaria de la 56° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre ellas, destaca una declaración sobre la situación actual en Nicaragua.

“La Asamblea General condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los cuales, según el último informe del GHREN (A/HRC/61/56), podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad; y reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades de Costa Rica para investigar el asesinato de un ciudadano nicaragüense, incluyendo la detención y el enjuiciamiento de varios sospechosos, y reafirma la importancia de garantizar que todos los responsables de la planificación y ejecución de este crimen rindan cuentas ante la justicia”, detalla la declaración aprobada este martes 23 de junio por la Asamblea General de la OEA.

Además, la Asamblea General condenó el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, instando a Nicaragua a que libere de inmediato a todos los detenidos injustamente.

De igual forma, insta a cesar medidas que despojen o nieguen la ciudadanía a sus nacionales y que garantice el retorno seguro de los nicaragüenses fuera del país y en exilio que quieran volver a su patria.

Otras declaraciones y resoluciones aprobadas abarcaron temas sociales como el mejoramiento de la salud mental en las Américas, la extensión del decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad; el fortalecimiento de la eficacia y el impacto de la ayuda interamericana de emergencia; así como también temas administrativos la resolución del Programa-Presupuesto de la organización para 2027.

Presupuesto

El presupuesto de la organización ha estado en tela de duda ante reclamos de Estados Unidos por un mayor aporte de otros países y su decisión de no incluir el pago de su cuota en el presupuesto estadounidense de 2027.

La resolución aprobada fija un presupuesto de 95.5 millones de dólares que sería financiado mayormente por las contribuciones de los estados miembros en pago de cuotas. Además, contemplan unos 750 mil dólares adicionales de “intereses, reembolsos y otros ingresos”.

Precisamente el embajador de Estados Unidos ante la OEA manifestó este martes que esperan que los 75 estados observadores miembros aporten 10 mil dólares cada uno, lo que sumaría 750 mil dólares.

Asamblea General de la OEA
Declaración sobre Nicaragua
La Asamblea General condena las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos, documentados por los mecanismos internacionales establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH,”
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