‘La Universidad de Panamá debe asumir la IA como herramienta estratégica’

Continuaremos fortaleciendo el Banco de Datos y el sistema de concursos como vía principal de ingreso, nombramiento y ascenso, garantizando que prevalezca el mérito académico. Estos procesos pueden perfeccionarse, pero deben mantenerse los concursos, que además deben ser públicos desde su apertura hasta la publicación de resultados, para asegurar la transparencia. Asimismo, los docentes tienen derecho a presentar reclamos si no están de acuerdo con su puntuación o con los resultados. Nosotros seremos estrictos en el cumplimiento de la norma. Tenemos docentes muy buenos, no solo en enseñanza, sino también en investigación y extensión. Sin embargo, el hecho de que tengamos buenos docentes no significa que no podamos traer profesores del extranjero. Si uno solamente trabaja con los docentes que tiene, eso se llama endogamia, y las mejores universidades del mundo mantienen interacción con académicos de otras instituciones. Existen figuras que podemos utilizar como profesor invitado, profesor extraordinario o profesor visitante. Proponemos alianzas de investigación y también que nuestros docentes puedan realizar estancias en otras universidades para fortalecer a la UP.