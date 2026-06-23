Panamá y China chocan en la OEA por puertos, Corte Suprema y buques panameños

La raíz del desacuerdo se encuentra en el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia el 29 de enero de este año, que declaró inconstitucional la extensión automática por 25 años de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.La decisión quedó en firme tras su publicación oficial el 23 de febrero.Durante su intervención en la OEA, Xie Feng defendió la trayectoria de la empresa y sostuvo que la concesionaria operó durante casi tres décadas sin controversias significativas ni objeciones por parte del Estado panameño.Además, calificó la decisión judicial como una medida abrupta que afecta la confianza de los inversionistas extranjeros y pidió a Panamá proteger los intereses legítimos de las empresas chinas.La posición oficial panameña es distinta.Martínez-Acha recordó que el fallo fue emitido por un órgano independiente del Ejecutivo y que el Gobierno está obligado a respetarlo.'El fallo de la Corte Suprema fue claro. La renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país', afirmó.