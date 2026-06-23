Proyecto penitenciario en Las Garzas atrae 12 empresas

Un total de 12 empresas y consorcios participaron en la reunión previa y de homologación del acto público para la licitación del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que se construirá en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá, proyecto que tiene un precio de referencia de 85 millones de dólares.

El proceso corresponde a la licitación Pública No. 2026-0-17-01-08-LP-000006, impulsada por el Ministerio de Gobierno, a través del Departamento de Compras de la sede ministerial, y contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la nueva infraestructura penitenciaria.

De acuerdo con el aviso de convocatoria, la reunión previa y homologación se realizó el 18 de junio de 2026 a las 9:00 a.m., en las oficinas del Ministerio de Gobierno, en el Palacio de Gobierno del Casco Antiguo.

La presentación de propuestas está programada para el 14 de julio de 2026., mientras que la apertura de propuestas se realizará el mismo día.

Durante la reunión, los posibles proponentes presentaron observaciones al pliego de cargos, principalmente sobre los requisitos financieros, la experiencia técnica exigida y las condiciones del diseño del proyecto.

Entre las empresas participantes estuvieron Centro Equipos S.A. – Constructora de León, Dream Biometric, Improesa, CTL Ingeniería, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A., Global Delfos S.A., Proinpetrol S.A., Administración y Supervisión de Obras Civiles S.A., Inversiones Fernández y Hermanos S.A., H Grupo Caribe, Ro Consulting y Constructora Cumo S.A.

Las observaciones se concentraron en solicitudes de extensión de plazos para la entrega de propuestas, así como en la flexibilización de requisitos financieros como capital de trabajo, índices de liquidez y endeudamiento, además de la experiencia en proyectos de infraestructura similares.

Algunos proponentes solicitaron que la experiencia pueda acreditarse mediante la sumatoria de varios proyectos y no únicamente con un solo contrato, así como una mayor flexibilidad en los criterios aplicados a consorcios.

También pidieron aclaraciones sobre el diseño arquitectónico, el equipamiento tecnológico, la capacidad del centro y aspectos técnicos relacionados con la infraestructura de alta seguridad.

La entidad organizadora del proceso indicó que varias de las observaciones serán evaluadas y que, de ser necesario, se incorporarán modificaciones mediante adendas al pliego de cargos, conforme a la Ley de Contrataciones Públicas.

El proyecto forma parte de un proceso de inversión pública en infraestructura penitenciaria que busca ampliar la capacidad de resocialización en el país.