Martínez-Acha a China: el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones de la Corte Suprema

El canciller <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b> defendió este martes la respuesta que ofreció a la delegación de <b>China </b>durante la <b>Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)</b> y aseguró que <b>el representante chino realizó señalamientos que</b> <b>desconocen el funcionamiento de las instituciones democráticas panameñas</b>.Tras el intercambio ocurrido durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la <b>OEA</b>, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo ante los medios que <b>su intervención buscó aclarar la posición del país frente a las críticas emitidas por Pekín sobre la concesión portuaria de Balboa y Cristóbal y las relaciones bilaterales</b>.<i>'Lo que ocurrió allí fue una respuesta como canciller de </i><i>Panamá </i><i>a unas opiniones del enviado de la </i><i>República Popular China</i><i>'</i>, afirmó.Según<b> Martínez-Acha</b>, las declaraciones del representante chino <b>no reflejan la realidad institucional panameña ni el principio de separación de poderes</b> que rige el sistema democrático del país.<i>'Se emitieron opiniones que no reflejan la dinámica y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Yo simplemente lo aclaré porque nuestro sistema es diferente al de ellos; </i><i><b>nuestra democracia es diferente al sistema que ellos tienen para ejercer el poder político</b></i><i>'</i>, expresó.