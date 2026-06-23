Martínez-Acha a China: el Ejecutivo no puede intervenir en decisiones de la Corte Suprema

El canciller Javier Martínez-Acha defendió este martes la respuesta que ofreció a la delegación de China durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y aseguró que el representante chino realizó señalamientos que desconocen el funcionamiento de las instituciones democráticas panameñas. Tras el intercambio ocurrido durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la OEA, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo ante los medios que su intervención buscó aclarar la posición del país frente a las críticas emitidas por Pekín sobre la concesión portuaria de Balboa y Cristóbal y las relaciones bilaterales. “Lo que ocurrió allí fue una respuesta como canciller de Panamá a unas opiniones del enviado de la República Popular China”, afirmó. Según Martínez-Acha, las declaraciones del representante chino no reflejan la realidad institucional panameña ni el principio de separación de poderes que rige el sistema democrático del país. “Se emitieron opiniones que no reflejan la dinámica y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Yo simplemente lo aclaré porque nuestro sistema es diferente al de ellos; nuestra democracia es diferente al sistema que ellos tienen para ejercer el poder político”, expresó.

Panamá insiste en el diálogo

A pesar de la tensión generada durante la sesión, el canciller aseguró que Panamá mantiene abierta la puerta al diálogo con China y reiteró la disposición del Gobierno de reunirse con las autoridades de ese país para abordar las diferencias existentes. “Invité al delegado a conversar de forma respetuosa, en igualdad de condiciones y sobre todo caminar hasta encontrar soluciones a las diferencias que tenemos”, señaló. Martínez-Acha reveló que Panamá está dispuesto a sostener conversaciones en cualquier lugar que proponga Pekín para discutir temas pendientes, entre ellos la renovación del tratado de nación más favorecida en materia de transporte marítimo y las inspecciones a embarcaciones con bandera panameña.

Las inspecciones a buques siguen por encima de los niveles históricos

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno panameño continúa siendo el incremento de inspecciones y detenciones de buques registrados bajo bandera panameña en puertos chinos. Aunque las autoridades chinas sostienen que las revisiones responden exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad marítima, Panamá considera que las cifras muestran una tendencia inusual. “Ellos dicen que siguen un criterio técnico. Nosotros respetamos eso. Pero los números nos dicen que ese criterio técnico está por encima de los promedios históricos”, afirmó el canciller. Martínez-Acha recordó que el tema ya fue discutido durante una reunión de alto nivel celebrada recientemente en Nueva York, pero aseguró que los indicadores todavía no muestran una reducción de las inspecciones a los niveles previos. “Los números aún no han bajado a los promedios históricos”, agregó.

Insistió en que el país no busca una confrontación con China ni desea verse involucrado en disputas geopolíticas entre grandes potencias. “No buscamos confrontación y tampoco queremos ser escenario de disputas entre las grandes potencias”, aseguró.

Martínez-Acha: “Me pidieron intervenir tras el fallo”