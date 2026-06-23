Hazaña en Europa: Panamá Legend remonta y vence a los campeones de Alemania y Dinamarca

El onceno panameño Panamá Legend Master 50, integrado en su totalidad por futbolistas mayores de 50 años, firmó una gira invicta en territorio europeo tras registrar dos remontadas idénticas frente a los actuales campeones de las ligas de veteranos de Alemania y Dinamarca. El combinado istmeño revirtió marcadores adversos de 3-0 en ambos cotejos para imponerse en las capitales de Berlín y Copenhague.

En el primer encuentro de la gira, disputado en el Estadio Volkspark Mariendorf de Berlín, la escuadra panameña midió fuerzas ante el TSV Mariendorf 1897, conjunto que se coronó recientemente en la Liga Master 50 de exfutbolistas profesionales de la capital alemana.

Durante la primera mitad del compromiso, el plantel local impuso condiciones y dominó el marcador con un contundente 3-0. No obstante, la dinámica cambió en los segundos 45 minutos. El conjunto canalero desplegó una ofensiva que vulneró la defensa alemana en cinco ocasiones. El partido concluyó con un marcador de 5-3 a favor de Panamá Legend. Las anotaciones del triunfo correspondieron a Percival Piggott, quien marcó un doblete, Luis Quirós, José Velásquez y Ricardo Phillips.

Días después, la delegación panameña se trasladó a Copenhague para enfrentar al B93, actual monarca de la Liga Master 50 de Dinamarca. La historia del primer partido se repitió en la cancha danesa, donde los locales aprovecharon su condición para irse al descanso con una ventaja de 3-0.

En la etapa complementaria, la ofensiva istmeña ejecutó una nueva remontada al marcar cuatro goles consecutivos sin recibir respuesta de la escuadra local. El encuentro finalizó 4-3 a favor de los panameños, con una destacada participación de Ricardo Phillips, quien anotó tres goles, y de Luis Plúa, quien selló la victoria.

Estos triunfos en Berlín y Copenhague extienden el registro positivo de Panamá Legend Master 50 en el continente europeo. En 2024, el conjunto panameño venció por 4-0 a la Selección Master 50 de Inglaterra en la ciudad de Londres, lo que consolida un ciclo de victorias consecutivas frente a representaciones europeas de la categoría.