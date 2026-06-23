Cristian Martínez pide el respaldo de la afición tras caer ante Croacia: ‘Que sigan creyendo en nosotros’

La selección de Panamá sufrió una dolorosa derrota por 1-0 ante Croacia este martes 23 de junio en el estadio de Toronto, resultado que complica sus aspiraciones en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, los jugadores panameños enviaron un mensaje de confianza a la afición de cara al decisivo encuentro frente a Inglaterra.

Tras el compromiso, los seleccionados Michael Amir Murillo y Cristian Martínez conversaron con RPC Canal 4 y coincidieron en que el equipo debe levantar la cabeza y concentrarse en el próximo desafío mundialista.

Cristian Martínez: ‘Que sigan creyendo en nosotros’

Uno de los más afectados por el resultado fue Cristian Martínez, quien reconoció la tristeza en el vestuario por la forma en que se escapó el partido.

“Un poco triste por la manera en que volvemos a perder el partido. Creo que tuvimos el control del partido, pero al final no nos termina alcanzando. Ahora toca pasar la página, pensar en Inglaterra y prepararnos de la mejor manera”, expresó.

El mediocampista destacó la entrega de todo el plantel durante los 90 minutos y aseguró que Panamá continuará luchando por mantener vivas sus opciones de clasificación.

“Siempre he luchado al 200%, al igual que mis compañeros. Creo que llegamos, pero no se nos está dando. Toca prepararnos de la mejor manera para Inglaterra”, señaló.

Martínez también aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición panameña, pidiendo apoyo en este momento complicado.

“Que sigan creyendo en nosotros, que queda un partido. Podemos hacerlo de la mejor manera para seguir luchando”, manifestó.

Michael Amir Murillo cuestiona las interrupciones

Por su parte, Michael Amir Murillo se refirió a algunos aspectos que, a su juicio, afectaron el ritmo del encuentro.

“Al final no sé por qué se dieron esas situaciones, porque creo que eso le quita un poco el ritmo al partido y le da tiempo a los rivales de acomodarse. Eso puede afectar a los equipos que están en el ritmo actual”, comentó el defensor panameño sobre la pausa de hidratación.

Aunque evitó profundizar en las circunstancias del juego, Murillo dejó claro que el equipo considera que algunos factores incidieron en el desarrollo del compromiso.