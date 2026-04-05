Amir Murillo desmiente rumores de lesión

Tras el partido de este domingo entre el Besiktas FK y el Fenerbahce, el panameño cayó al suelo tras una fuerte entrada de Archie Brown. Y en el entretiempo, se tomó la decisión de sustituirlo —lo reemplazó Gökhan Sazdağı— y llevarlo al hospital para realizarle los chequeos correspondientes, reportó Fútbol Centroamérica.De acuerdo a lo informado por el periodista Tayfun Akkaya de la cadena bein SPORTS, <i><b>'Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo y, confirmada por un médico, una lesión en la cabeza. Según el reglamento, ambos equipos tuvieron derecho a una sustitución adicional'</b></i>.El Besiktas FK, por su parte, comunicó los detalles médicos a los que fue sometido Murillo para evaluar su estado de salud. <i><b>'Nuestro jugador Amir Murillo, que no pudo continuar el partido en la segunda parte tras recibir un golpe en la cara en el minuto 41, se sometió a una tomografía computarizada que no reveló fracturas en los hueso faciales',</b></i> detalló el club en un comunicado. Añadió que <i><b>'Amir Murillo ha sido dado de alta tras completar su periodo de observación a raíz de una lesión en la cabeza'. </b></i>