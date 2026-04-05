Amir Murillo desmiente rumores de lesión

”Dejen de mal informar, no hubo ninguna fractura, solo fue un golpe y nada más, gracias a Dios esta todo bien” , escribió en un post publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

A través de sus redes sociales, Murillo salió al paso de las teorías generada por la prensa turca.

El futbolista panameño Amir Murillo aclaró este domingo los rumores en torno a una lesión que podría poner en riesgo su participación en el Besiktas y en el mundial con la selección de Panamá.

¿Qué pasó?

Tras el partido de este domingo entre el Besiktas FK y el Fenerbahce, el panameño cayó al suelo tras una fuerte entrada de Archie Brown.

Y en el entretiempo, se tomó la decisión de sustituirlo —lo reemplazó Gökhan Sazdağı— y llevarlo al hospital para realizarle los chequeos correspondientes, reportó Fútbol Centroamérica.

De acuerdo a lo informado por el periodista Tayfun Akkaya de la cadena bein SPORTS, “Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo y, confirmada por un médico, una lesión en la cabeza. Según el reglamento, ambos equipos tuvieron derecho a una sustitución adicional”.

El Besiktas FK, por su parte, comunicó los detalles médicos a los que fue sometido Murillo para evaluar su estado de salud.

”Nuestro jugador Amir Murillo, que no pudo continuar el partido en la segunda parte tras recibir un golpe en la cara en el minuto 41, se sometió a una tomografía computarizada que no reveló fracturas en los hueso faciales”, detalló el club en un comunicado.

Añadió que “Amir Murillo ha sido dado de alta tras completar su periodo de observación a raíz de una lesión en la cabeza”.