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Cuarto puente del Canal de Panamá mantiene cronograma: 35% de avance y entrega en octubre 2028

Cuarto puente del Canal de Panamá mantiene cronograma: 35% de avance y entrega en octubre 2028
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ricardo González - Especial para La Estrella de Panamá
  • 05/04/2026 17:55
La obra es una estructura atirantada de acero y concreto, con torres en forma de “H” que alcanzan 186 metros de altura

El viceministro de Obras Públicas (MOP), Iván De Ycaza, confirmó que la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá avanza sin contratiempos y conforme al cronograma establecido, por lo que la fecha de entrega se mantiene fijada para octubre de 2028.

El funcionario calificó la obra como la más importante que ejecuta actualmente el MOP en el país, no solo por su elevado costo, sino porque “cambiará la vida de miles de panameños que viven en el sector Oeste de la ciudad”.

De acuerdo con De Ycaza, el proyecto ya roza el 35% de progreso, con un notable avance en la ribera Este. “Esperamos que pronto se vea un avance similar en la ribera Oeste con el levantamiento de los pilares”, precisó.

El viceministro explicó que, aunque todas las etapas de construcción tienen su grado de complejidad, resulta fundamental trabajar en las fundaciones para salir del suelo. También catalogó como crítica la etapa de construcción e instalación de las dovelas que componen el cuerpo del puente, sobre el cual irá el pavimento.

Asimismo, De Ycaza destacó la importancia de los accesos y viaductos tanto del lado Este como Oeste. “De nada vale tener listo el puente si no se tienen los accesos terminados”, enfatizó.

El viceministro de Obras Públicas (MOP), Iván De Ycaza
El viceministro de Obras Públicas (MOP), Iván De Ycaza Cedida

El cuarto puente sobre el Canal es una estructura atirantada de acero y concreto, con torres en forma de “H” que alcanzan 186 metros de altura. Su puente principal tendrá 965 metros de longitud, más viaductos que suman kilómetros adicionales de conexión.

Contará con tres carriles por sentido (seis en total) y una vía destinada al monorriel de la Línea 3 del Metro. Su ubicación estratégica estará en la zona de La Boca (Ancón), con áreas de conexión en Albrook y el sector Oeste.

El objetivo de esta infraestructura es conectar la ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste, reduciendo la congestión vehicular que actualmente afecta a cerca de dos millones de personas. El costo del proyecto oscila entre 1,300 y 2,137 millones de dólares, y se prevé que esté concluido entre 2028 y 2029, aliviando significativamente el tráfico en la región.

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