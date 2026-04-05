Cuarto puente del Canal de Panamá mantiene cronograma: 35% de avance y entrega en octubre 2028

El cuarto puente sobre el Canal es una estructura atirantada de acero y concreto, con torres en forma de 'H' que alcanzan 186 metros de altura. Su puente principal tendrá 965 metros de longitud, más viaductos que suman kilómetros adicionales de conexión.Contará con tres carriles por sentido (seis en total) y una vía destinada al monorriel de la Línea 3 del Metro. Su ubicación estratégica estará en la zona de La Boca (Ancón), con áreas de conexión en Albrook y el sector Oeste.El objetivo de esta infraestructura es conectar la ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste, reduciendo la congestión vehicular que actualmente afecta a cerca de dos millones de personas. El costo del proyecto oscila entre 1,300 y 2,137 millones de dólares, y se prevé que esté concluido entre 2028 y 2029, aliviando significativamente el tráfico en la región.