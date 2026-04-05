Cuarto puente del Canal de Panamá mantiene cronograma: 35% de avance y entrega en octubre 2028

El viceministro de Obras Públicas (MOP), Iván De Ycaza, confirmó que la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá avanza sin contratiempos y conforme al cronograma establecido, por lo que la fecha de entrega se mantiene fijada para octubre de 2028.

El funcionario calificó la obra como la más importante que ejecuta actualmente el MOP en el país, no solo por su elevado costo, sino porque “cambiará la vida de miles de panameños que viven en el sector Oeste de la ciudad”.

De acuerdo con De Ycaza, el proyecto ya roza el 35% de progreso, con un notable avance en la ribera Este. “Esperamos que pronto se vea un avance similar en la ribera Oeste con el levantamiento de los pilares”, precisó.

El viceministro explicó que, aunque todas las etapas de construcción tienen su grado de complejidad, resulta fundamental trabajar en las fundaciones para salir del suelo. También catalogó como crítica la etapa de construcción e instalación de las dovelas que componen el cuerpo del puente, sobre el cual irá el pavimento.

Asimismo, De Ycaza destacó la importancia de los accesos y viaductos tanto del lado Este como Oeste. “De nada vale tener listo el puente si no se tienen los accesos terminados”, enfatizó.