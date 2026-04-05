Estas son las principales noticias de hoy | 5 de abril

Hillary Heron suma otra medalla para Panamá

La gimnasta panameña Hillary Heron continúa consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional tras conquistar una nueva medalla de plata en competencia internacional.

Heron, quien ya ha logrado destacadas participaciones en torneos regionales y mundiales, reafirma el crecimiento de la gimnasia artística panameña y su proyección hacia futuras citas olímpicas.

Amir Murillo desmiente rumores de lesión

El futbolista panameño Amir Murillo salió al paso de las especulaciones sobre una posible lesión, asegurando que se encuentra en buen estado físico.

El defensor dejó claro que está disponible para competir, llevando tranquilidad tanto a su club como a la selección nacional, en medio de versiones que generaban preocupación entre los aficionados.

Ronaldinho apuesta por el talento global

El exfutbolista brasileño Ronaldinho amplía su legado fuera de las canchas con el lanzamiento de “Tu Música”, un sello discográfico que busca descubrir talentos en todo el mundo.

La iniciativa pretende abrir oportunidades a nuevos artistas, combinando tecnología y alcance global para impulsar carreras musicales emergentes.

Precios de la gasolina: Panamá se mantiene estable

En el panorama regional, los precios del combustible muestran contrastes. Mientras países como Uruguay registran alzas, Panamá mantiene estabilidad en los costos.

Este comportamiento posiciona al país como uno de los mercados más equilibrados en Centroamérica, en medio de un contexto internacional marcado por fluctuaciones energéticas.

Rubén Blades revive su historia con Willie Colón

El icónico salsero panameño Rubén Blades recordó su histórica colaboración con Willie Colón, calificándola como “irrepetible”.

Blades, considerado una de las figuras más influyentes de la música latina, destacó el impacto cultural de esa alianza que marcó una época en la salsa y dejó un legado que sigue vigente.