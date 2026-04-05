Senniaf activa protocolos de búsqueda por evasión de menores en albergue

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) comunicó este domingo 5 de abril de 2026 la evasión de tres adolescentes de un albergue privado.

Según la entidad, se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.

Como resultado de estas acciones, una de las adolescentes ya ha sido localizada.

En las próximas horas, el Senniaf indicó que se estará procediendo con la activación de la Alerta Amber a fin de dar con el paradero de las dos adolescentes restantes.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a la pronta ubicación de las menores”, indicó la entidad.

La Alerta Amber es un sistema nacional de emergencia diseñado para localizar a menores de edad desaparecidos lo antes posible.

Coordina comunicaciones y avisos por distintos medios con los rasgos particulares de los menores.