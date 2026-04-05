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Senniaf activa protocolos de búsqueda por evasión de menores en albergue

Sede del Senniaf en ciudad capital.
Sede del Senniaf en ciudad capital. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/04/2026 17:52
La entidad estará procediendo con la activación de la Alerta Amber a fin de dar con el paradero de las dos adolescentes

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) comunicó este domingo 5 de abril de 2026 la evasión de tres adolescentes de un albergue privado.

Según la entidad, se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes.

Como resultado de estas acciones, una de las adolescentes ya ha sido localizada.

En las próximas horas, el Senniaf indicó que se estará procediendo con la activación de la Alerta Amber a fin de dar con el paradero de las dos adolescentes restantes.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a la pronta ubicación de las menores”, indicó la entidad.

La Alerta Amber es un sistema nacional de emergencia diseñado para localizar a menores de edad desaparecidos lo antes posible.

Coordina comunicaciones y avisos por distintos medios con los rasgos particulares de los menores.

Segundo caso

Este nuevo caso se suma a los ocurridos el pasado martes 24 de marzo, cuando la Senniaf detectó que 15 menores de edad se habían evadido del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Durante el proceso de búsqueda se habían localizado a siete menores de cuatro niños y tres niñas entre los 13 y 17 años de edad quienes han sido ubicados, de acuerdo a la Procuraduría.

Según la Senniaf, durante la evasión se reportaron daños materiales en el CAI, así como la sustracción de dinero.

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