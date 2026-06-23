Mundial 2026: ‘Lumumba Vea’, el hincha estatua del Congo que desafía al ébola

El color, la pasión y las historias mínimas suelen ser el alma de las Copas del Mundo, pero pocas veces un solo fanático logra personificar las tensiones políticas, sanitarias y culturales de todo un continente. Michel Kuka Mboladinga, mundialmente conocido en las tribunas como “Lumumba Vea”, ha logrado acaparar los reflectores del Mundial 2026 tras confirmar su llegada a Guadalajara, México. Su arribo pone fin a una odisea migratoria provocada por las estrictas restricciones sanitarias que le impidieron alentar a la República Democrática del Congo (RDC) en el debut del torneo. Mboladinga, el aficionado más célebre de los ‘Leopardos’, recurrió a sus redes sociales para celebrar su llegada a territorio mexicano a última hora del lunes, según reportes de la agencia EFE. El hincha se había convertido en la ausencia más notoria y comentada en las gradas durante el reciente empate 1-1 de su selección frente a Portugal, un vacío que encendió las alertas de la comunidad internacional del fútbol sobre las trabas burocráticas impuestas a los ciudadanos africanos.

El veto de Estados Unidos y la ruta de escape por México

El motivo de su ausencia en las sedes estadounidenses responde a una rigurosa medida de bioseguridad. El gobierno de los Estados Unidos impuso una cuarentena obligatoria de 21 días en un tercer país a determinados viajeros provenientes de las regiones de la RDC afectadas por el actual brote de ébola. Esta barrera impidió que “Lumumba Vea” pudiera viajar a tiempo para el primer compromiso de su combinado. Sin embargo, las diferentes políticas de control fronterizo entre los países organizadores del Mundial permitieron que el congoleño esquivara el bloqueo norteamericano, volando directamente a México. Su presencia en Guadalajara es un bálsamo para la hinchada africana de cara al crucial duelo de este martes 23 de junio frente a Colombia, donde la RDC, bajo la dirección técnica de Sébastien Desabre, busca un triunfo histórico que los encamine a los octavos de final.

Un homenaje inquebrantable a la historia de África