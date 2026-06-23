Mundial 2026: ‘Lumumba Vea’, el hincha estatua del Congo que desafía al ébola

Lo que hace verdaderamente único a 'Lumumba Vea' no es el ruido que genera, sino su absoluto y sepulcral silencio. Vestido con trajes formales, corbatas de colores llamativos y gafas de sol, este hombre de <b>49 años </b>permanece completamente petrificado durante los <b>noventa minutos</b> que dura cada partido, manteniendo de forma perenne su brazo derecho levantado hacia el cielo.Esta particular forma de alentar, adoptada de manera fija desde 2013, es una réplica exacta de la estatua que rinde homenaje a Patrice Lumumba en el mausoleo de Kinsasa. Lumumba, héroe nacional y primer jefe de Gobierno de la RDC tras independizarse del dominio colonial belga en 1960, fue derrocado y ejecutado en 1961, consolidándose como uno de los grandes símbolos del panafricanismo. Mientras miles de almas saltan y festejan a su alrededor, la 'estatua humana' congoleña resiste inmóvil; una puesta en escena que ya generó un fuerte roce diplomático en la Copa África 2025, cuando el jugador argelino Mohamed Amoura se burló de él, obligando a la Federación Argelina de Fútbol a emitir una disculpa pública formal.