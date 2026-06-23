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Mundial 2026: ‘Lumumba Vea’, el hincha estatua del Congo que desafía al ébola

Michel Kuka Mboladinga, el personaje detrás de “Lumumba Vea” llega a Guadalajara para el duelo este martes 23 de junio ante Colombia.
Michel Kuka Mboladinga, el personaje detrás de “Lumumba Vea” llega a Guadalajara para el duelo este martes 23 de junio ante Colombia. @JumbaDrc
Por
Mileika Lasso
  • 23/06/2026 19:15
El hincha más famoso de la República Democrática del Congo burla el bloqueo migratorio por ébola y lleva su icónica e inmóvil protesta cultural al Mundial

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El color, la pasión y las historias mínimas suelen ser el alma de las Copas del Mundo, pero pocas veces un solo fanático logra personificar las tensiones políticas, sanitarias y culturales de todo un continente. Michel Kuka Mboladinga, mundialmente conocido en las tribunas como “Lumumba Vea”, ha logrado acaparar los reflectores del Mundial 2026 tras confirmar su llegada a Guadalajara, México. Su arribo pone fin a una odisea migratoria provocada por las estrictas restricciones sanitarias que le impidieron alentar a la República Democrática del Congo (RDC) en el debut del torneo.

Mboladinga, el aficionado más célebre de los ‘Leopardos’, recurrió a sus redes sociales para celebrar su llegada a territorio mexicano a última hora del lunes, según reportes de la agencia EFE. El hincha se había convertido en la ausencia más notoria y comentada en las gradas durante el reciente empate 1-1 de su selección frente a Portugal, un vacío que encendió las alertas de la comunidad internacional del fútbol sobre las trabas burocráticas impuestas a los ciudadanos africanos.

El veto de Estados Unidos y la ruta de escape por México

El motivo de su ausencia en las sedes estadounidenses responde a una rigurosa medida de bioseguridad. El gobierno de los Estados Unidos impuso una cuarentena obligatoria de 21 días en un tercer país a determinados viajeros provenientes de las regiones de la RDC afectadas por el actual brote de ébola. Esta barrera impidió que “Lumumba Vea” pudiera viajar a tiempo para el primer compromiso de su combinado.

Sin embargo, las diferentes políticas de control fronterizo entre los países organizadores del Mundial permitieron que el congoleño esquivara el bloqueo norteamericano, volando directamente a México. Su presencia en Guadalajara es un bálsamo para la hinchada africana de cara al crucial duelo de este martes 23 de junio frente a Colombia, donde la RDC, bajo la dirección técnica de Sébastien Desabre, busca un triunfo histórico que los encamine a los octavos de final.

Un homenaje inquebrantable a la historia de África

Lo que hace verdaderamente único a “Lumumba Vea” no es el ruido que genera, sino su absoluto y sepulcral silencio. Vestido con trajes formales, corbatas de colores llamativos y gafas de sol, este hombre de 49 años permanece completamente petrificado durante los noventa minutos que dura cada partido, manteniendo de forma perenne su brazo derecho levantado hacia el cielo.

Esta particular forma de alentar, adoptada de manera fija desde 2013, es una réplica exacta de la estatua que rinde homenaje a Patrice Lumumba en el mausoleo de Kinsasa. Lumumba, héroe nacional y primer jefe de Gobierno de la RDC tras independizarse del dominio colonial belga en 1960, fue derrocado y ejecutado en 1961, consolidándose como uno de los grandes símbolos del panafricanismo.

Mientras miles de almas saltan y festejan a su alrededor, la “estatua humana” congoleña resiste inmóvil; una puesta en escena que ya generó un fuerte roce diplomático en la Copa África 2025, cuando el jugador argelino Mohamed Amoura se burló de él, obligando a la Federación Argelina de Fútbol a emitir una disculpa pública formal.

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