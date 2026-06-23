Panamá entrega 192 kilómetros de la Panamericana a APP de $312 millones por 20 años

Aunque la entrega de la infraestructura ya se formalizó, las obras no comenzarán de inmediato.La primera fase corresponde a la preconstrucción y se extenderá durante 12 meses. En este período el concesionario deberá realizar estudios de tránsito y movilidad, levantamientos topográficos, análisis geotécnicos, evaluaciones de pavimento, inventarios de infraestructura y servicios públicos, además de gestionar permisos ambientales y coordinar acciones con las comunidades ubicadas en el área de influencia.También deberá concretar el cierre financiero definitivo que respaldará la ejecución del proyecto.Posteriormente iniciará una fase de construcción de 36 meses, seguida por una etapa de operación y mantenimiento de 15 años.Al finalizar el contrato, la infraestructura revertirá al Estado panameño.