Panamá entrega 192 kilómetros de la Panamericana a APP de $312 millones por 20 años

El Gobierno entregó oficialmente 192 kilómetros de la Carretera Panamericana al consorcio Vías del Istmo, S.A., dando inicio a una concesión de 20 años valorada en $312.3 millones bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una de las apuestas más ambiciosas del Estado para modernizar la infraestructura vial del país. La firma del Acta de Puesta a Disposición de la Infraestructura, encabezada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, marca el comienzo de la fase de preconstrucción del proyecto Panamá Oeste-Santiago, que busca rehabilitar, mejorar y mantener el tramo comprendido entre Loma Campana y la capital de Veraguas. Con esta decisión, el Estado transfiere al sector privado la responsabilidad de desarrollar, rehabilitar, operar y mantener durante dos décadas uno de los corredores más importantes para la movilidad nacional, utilizado diariamente por miles de conductores, transportistas, productores agrícolas, comerciantes y turistas. “Estoy complacido de entregar 192 kilómetros de carretera al consorcio y con mucha esperanza de que el proyecto se realice más rápido de lo previsto”, expresó Andrade durante el acto oficial. La concesión constituye la segunda APP adjudicada en Panamá desde la aprobación de este modelo de contratación. La primera correspondió a la rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, entre Las Garzas y Yaviza.

Una inversión menor al precio de referencia

El proyecto fue adjudicado al Consorcio APP Vías del Istmo, integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A.; Calzada Construcciones, S.A. de C.V.; e Ingeniería Estrella, S.A. La propuesta presentada alcanzó la mayor puntuación técnica y económica durante el proceso de licitación y ofreció ejecutar la obra por $312.3 millones, una cifra inferior al valor de referencia fijado por el Estado, que ascendía a $359.4 millones. La diferencia representa un ahorro potencial de más de $47 millones respecto al presupuesto estimado inicialmente para el proyecto. Según la documentación oficial, el contrato tendrá una vigencia de 20 años a partir de su refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

Cuatro etapas para transformar la vía

Aunque la entrega de la infraestructura ya se formalizó, las obras no comenzarán de inmediato. La primera fase corresponde a la preconstrucción y se extenderá durante 12 meses. En este período el concesionario deberá realizar estudios de tránsito y movilidad, levantamientos topográficos, análisis geotécnicos, evaluaciones de pavimento, inventarios de infraestructura y servicios públicos, además de gestionar permisos ambientales y coordinar acciones con las comunidades ubicadas en el área de influencia. También deberá concretar el cierre financiero definitivo que respaldará la ejecución del proyecto. Posteriormente iniciará una fase de construcción de 36 meses, seguida por una etapa de operación y mantenimiento de 15 años. Al finalizar el contrato, la infraestructura revertirá al Estado panameño.

Obras en una de las rutas más transitadas del país

La intervención abarcará dos segmentos estratégicos de la Carretera Panamericana. El primero se extiende desde Loma Campana hasta Penonomé, con una longitud aproximada de 91 kilómetros. El segundo conecta Penonomé con Santiago y comprende cerca de 101 kilómetros. Entre las mejoras previstas figura la construcción de 15 retornos en sectores considerados críticos para la movilidad, entre ellos Chame, Nueva Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago. El contrato también contempla nuevas obras de seguridad vial, señalización horizontal y vertical, dos estaciones de pesaje para vehículos de carga, sistemas de videovigilancia y paradas de autobuses con bahías de acceso. Las autoridades sostienen que estas mejoras permitirán reducir tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación para los usuarios que diariamente utilizan este corredor.

Más de 282 mil beneficiarios y 12 mil empleos