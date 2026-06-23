Accidente, política y el partido de Panamá marcan el día: las claves de la jornada

La agenda informativa de Panamá y el mundo este martes 23 de junio se mantiene cargada de hechos relevantes en el ámbito local e internacional, que abarcan desde sucesos de tránsito hasta decisiones políticas, reconocimientos culturales, deporte y asuntos diplomáticos.

-En horas de la mañana se registró un accidente de tránsito en la avenida Omar Torrijos, a la altura de la estación del ferrocarril, en el que se vieron involucrados un metrobús y un camión de aseo. Las autoridades atendieron la situación en el sitio, sin que hasta el momento se hayan confirmado mayores detalles sobre víctimas o el estado de los afectados.

-Fuentes legislativas indicaron que la diputada Shirley Castañeda, del partido oficialista Realizando Metas (RM), habría logrado sumar apoyos dentro de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este movimiento, dentro de la aritmética de votos, la acercaría a la posibilidad de aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional, a una semana de la instalación de la nueva legislatura prevista para el próximo 1 de julio.

-La agrupación panameña Los Rabanes alcanzó un nuevo reconocimiento internacional, luego de que la ciudad de Doral, en el estado de Florida, Estados Unidos, oficializara la creación del “Día de Los Rabanes”. La distinción fue firmada por la alcaldesa Christi Fraga, en homenaje al aporte de la banda a la cultura hispana.

-La Selección de Panamá enfrenta una jornada decisiva este martes, al estar obligada a sumar puntos frente a Croacia para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la competición.

-La Santa Sede aprovechó un espacio de diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para defender el multilateralismo, advertir sobre los riesgos de la polarización política y exhortar a una mayor solidaridad internacional con Haití, país que continúa enfrentando una grave crisis humanitaria y de seguridad.