Accidente, política y el partido de Panamá marcan el día: las claves de la jornada

La agenda informativa de Panamá y el mundo este <b>martes 23 de junio</b> se mantiene cargada de hechos relevantes en el ámbito local e internacional, que abarcan desde sucesos de tránsito hasta decisiones políticas, reconocimientos culturales, deporte y asuntos diplomáticos.-En horas de la mañana se registró un <b>accidente de tránsito en la avenida Omar Torrijos</b>, a la altura de la estación del ferrocarril, en el que se vieron involucrados un metrobús y un camión de aseo. Las autoridades atendieron la situación en el sitio, sin que hasta el momento se hayan confirmado mayores detalles sobre víctimas o el estado de los afectados.-Fuentes legislativas indicaron que la diputada <b>Shirley Castañeda</b>, del partido oficialista Realizando Metas (RM), habría logrado sumar apoyos dentro de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Este movimiento, dentro de la aritmética de votos, la acercaría a la posibilidad de aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional, a una semana de la instalación de la nueva legislatura prevista para el próximo <b>1 de julio</b>.-La agrupación panameña <b>Los Rabanes</b> alcanzó un nuevo reconocimiento internacional, luego de que la ciudad de Doral, en el estado de Florida, Estados Unidos, oficializara la creación del <b>'Día de Los Rabanes'</b>. La distinción fue firmada por la alcaldesa Christi Fraga, en homenaje al aporte de la banda a la cultura hispana.-La <b>Selección de Panamá</b> enfrenta una jornada decisiva este martes, al estar obligada a sumar puntos frente a Croacia para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda de la competición.-La Santa Sede aprovechó un espacio de diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para defender el multilateralismo, advertir sobre los riesgos de la polarización política y exhortar a una mayor solidaridad internacional con Haití, país que continúa enfrentando una grave crisis humanitaria y de seguridad.