Mulino reafirma relación estratégica con Estados Unidos tras reunión con Christopher Landau

El presidente José Raúl Mulino sostuvo la mañana de este martes 23 de junio una reunión de alto nivel con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la que ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en áreas clave como seguridad, migración, salud, comercio y desarrollo económico.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de las Garzas y contó con la participación de varios miembros del Gabinete panameño, entre ellos los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), así como el vicecanciller Carlos Hoyos.

Por parte de Estados Unidos participaron además Michael Kozak, secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental; Ana Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de esa oficina; y Viviana Bovo, asesora principal para asuntos hemisféricos.

Durante la reunión, Landau transmitió el agradecimiento de la administración del presidente Donald Trump por la colaboración brindada por Panamá en temas considerados prioritarios para ambos países.

El funcionario estadounidense destacó los avances en materia de migración, seguridad, salud y gestión portuaria, y reconoció el papel que ha desempeñado Panamá como aliado estratégico de Washington.

Según Landau, durante los últimos dos años Panamá ha demostrado ser un socio confiable y cooperador, por lo que Estados Unidos mantiene el interés de continuar ampliando la colaboración en asuntos de interés mutuo.

Por su parte, Mulino reiteró que Estados Unidos continúa siendo el principal socio de Panamá y manifestó la disposición de su gobierno de seguir fortaleciendo la relación bilateral.

El mandatario destacó la importancia de mantener canales de diálogo permanentes y ampliar la cooperación en áreas vinculadas al crecimiento económico, la inversión, la seguridad regional y el desarrollo de proyectos estratégicos.

La reunión forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos para consolidar una agenda conjunta enfocada en la estabilidad regional, la promoción del comercio y el fortalecimiento de la cooperación entre Panamá y Estados Unidos.