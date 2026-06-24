Estadísticas de Cristian Martínez en el Mundial 2026: El motor de Panamá que brilló ante Croacia

La selección de Panamá tiene una nueva figura estelar. Cristian Martínez tomó el testigo que dejó Adalberto Carrasquilla tras su lesión y fue quien guió al equipo a tener una gran actuación ante Croacia, a pesar de haber caído 0-1 y por consecuencia ser eliminados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Martínez, quien ya se había consolidado anteriormente con el equipo y es uno fijo en el 11 titular de Thomas Christiansen, le hacía falta una noche como la que tuvo ante Croacia para confirmarse como uno de los motores de Panamá.

Todas las miradas estabas puestas tanto en Carrasquilla como en Amir Murillo, sin embargo hacia falta que Martínez diera ese pequeño paso hacia frente, cosa que logró ante Croacia.

En este segundo partido del Mundial, Martínez tuvo los números necesarios para condecorarlo como el jugador más valioso ante Croacia.

En los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, llegó a repartir 22 pases de 31 posibles (71% de efectividad), tocó 50 veces el balón, realizó una entrada y recuperó el balón en tres ocasiones.

Pero esos números no fueron lo que efectivamente lo llevaron a ganarse la distinción individual. Sino todo el sacrificio tanto en defensa como en ataque que realizó todo el encuentro. De hecho, tras el partido ante Ghana, existieron muchas críticas sobre Christiansen al sustituir a Martínez en la recta final del partido.

Sumado a ello, según los números de la FIFA en estos dos partidos, Martínez no ha sido el mejor en algunas estadísticas, pero ha sido ese jugador que no ha dado ningún balón por perdido y lucha de tú a tú en cada duelo.

Según el torneo, Martínez es el noveno mejor pasador del equipo con 49 pases en total. Esta estadística la encabeza José Córdoba con 143 pases.

Como se había mencionado anteriormente, el físico es una de las mayores fortalezas de Martínez y eso se ve reflejado en los números. Es el segundo jugador con más sprints hechos en los dos partidos con 95.

Sumado a ello, está empatado con Murillo cómo los jugadores con más intentos de movimientos de ruptura de líneas con siete cada uno.

Tras el compromiso ante Croacia, el propio Martínez dio un mensaje a la afición panameña para que no dejarás de creer en ellos.

“No dejen de creer que nosotros les vamos a dar esa alegría que necesitan. Estoy feliz por poder debutar en una Copa del Mundo, pero me voy triste porque pudimos hacer un poquito más para acceder a la siguiente, pero así es el fútbol. Toca pasar de página y cerrar de la mejor manera ante Inglaterra”, exclamó Martínez.

Con este rendimiento no será una sorpresa que los grandes equipos le hayan puesto un ojo sobre Martínez e intentar llevárselo a sus planteles.