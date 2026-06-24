  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Natalia Villalba: el crimen que sacude a Colombia y pone bajo la lupa a dos visitantes extranjeros

De acuerdo con información publicada por medios locales, las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de ciudadanos extranjeros .
De acuerdo con información publicada por medios locales, las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de ciudadanos extranjeros . Tomada de redes sociales
Por
Laura Chang
  • 24/06/2026 13:33
El caso de Natalia Villalba ha conmocionado a Colombia. Las autoridades analizan videos de seguridad y siguen la pista de dos ciudadanos extranjeros que estuvieron en el apartamento donde fue encontrado el cuerpo

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Las autoridades colombianas investigan la muerte de la modelo Natalia Villalba, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta metálica en un apartamento tipo Airbnb ubicado en un exclusivo edificio de Bogotá, un caso que ha generado conmoción en el país.

El hallazgo se produjo en el edificio Morph Chicó, situado en la calle 95 con carrera 21-80, en la localidad de Chapinero, una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana.

De acuerdo con información publicada por medios locales, las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de ciudadanos extranjeros que estuvieron en el inmueble durante los días previos al hallazgo.

Uno de los principales elementos bajo análisis es la presencia de un hombre procedente de Londres, Reino Unido, quien habría ingresado al apartamento junto a Natalia Villalba el pasado 17 de junio. Según los reportes, el individuo permaneció cerca de tres horas en el lugar.

Las cámaras de seguridad también habrían captado al sospechoso trasladando una bolsa y varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, movimientos que ahora forman parte de la investigación.

Buscan identificar a un ciudadano estadounidense

Las autoridades también revisan grabaciones para establecer la identidad y posible relación con el caso de un ciudadano estadounidense que habría estado en el mismo apartamento días antes.

Los registros preliminares indican que este hombre permaneció en el inmueble entre el 3 y el 7 de junio, por lo que los investigadores buscan determinar si existe alguna conexión entre su estadía y los hechos que rodean la muerte de la modelo.

Los videos de seguridad, registros de ingreso y salida, así como entrevistas a residentes y personales del edificio, forman parte de las diligencias que adelantan las autoridades para reconstruir las últimas horas de vida de Natalia Villalba.

Un caso que conmociona a Colombia

La muerte de la joven modelo ha provocado una fuerte reacción en redes sociales y en la opinión pública colombiana debido a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo.

Por el momento, las autoridades no han revelado oficialmente las causas de la muerte ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Sin embargo, la investigación avanza con el análisis de pruebas forenses y material audiovisual que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de Natalia Villalba exigen justicia y respuestas en un caso que ya se ha convertido en uno de los más impactantes de las últimas semanas en Colombia.

Lo Nuevo