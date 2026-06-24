Natalia Villalba: el crimen que sacude a Colombia y pone bajo la lupa a dos visitantes extranjeros

Las autoridades colombianas investigan la muerte de la modelo Natalia Villalba, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta metálica en un apartamento tipo Airbnb ubicado en un exclusivo edificio de Bogotá, un caso que ha generado conmoción en el país.

El hallazgo se produjo en el edificio Morph Chicó, situado en la calle 95 con carrera 21-80, en la localidad de Chapinero, una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana.

De acuerdo con información publicada por medios locales, las primeras investigaciones apuntan a la posible participación de ciudadanos extranjeros que estuvieron en el inmueble durante los días previos al hallazgo.

Uno de los principales elementos bajo análisis es la presencia de un hombre procedente de Londres, Reino Unido, quien habría ingresado al apartamento junto a Natalia Villalba el pasado 17 de junio. Según los reportes, el individuo permaneció cerca de tres horas en el lugar.

Las cámaras de seguridad también habrían captado al sospechoso trasladando una bolsa y varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, movimientos que ahora forman parte de la investigación.