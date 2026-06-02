Agroferias del IMA este 4 de junio: conozca los puntos de venta con productos a bajo costo

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 4 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del jueves 4 de junio a nivel nacional

Para el jueves 4 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa Comunal de Guzmán en el distrito de Natá.

-Veraguas: Parque principal de Cañazas cabecera en el distrito de Cañazas y en la Cancha techada de Tebario en el distrito de Mariato.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Nuevo Paraíso en Ciri de Los Sotos en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Casa Comunal de Paraíso en el distrito de Boquerón.

-Darién: Cancha de la Escuela de El Real de Santa María en el distrito de Pinogana.

-Herrera: Cancha comunal de Potuga en el distrito de Parita.

-Los Santos: A un costado de la Escuela de La Mesa en el distrito de Macaracas.