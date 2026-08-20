Xiangyan Zhang: China y Panamá avanzan en trámites ‘procedimentales’ del acuerdo marítimo

Luego de un mes de que China y Panamá acordaran renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral, ambos gobiernos avanzan en los procedimientos y trámites administrativos relacionados con el instrumento, para su posterior entrada en vigor.

Así lo confirmó a La Estrella de Panamá el embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, al ser consultado sobre el estado actual del acuerdo, durante el Conversatorio: “105 años de reingeniería social en China, oportunidades de desarrollo sincronizado entre China y Panamá”.

“Ahora las partes y los correspondientes están avanzando en los temas procedimentales”, dijo Zhang, refiriéndose a los procedimientos posteriores del proceso de aprobación.

El diplomático destacó la importancia que China concede a la cooperación con Panamá en el ámbito marítimo, así como al trabajo realizado por la parte panameña.

“China presta gran importancia a la cooperación marítima con Panamá y atiende las preocupaciones e inquietudes de la parte panameña”, aseveró Zhang.

Explicó que, tomando en consideración las solicitudes de Panamá, China aceptó reunirse con una delegación técnica panameña que viajó a la nación asiática para realizar consultas sobre el acuerdo.

“Durante esas consultas los equipos de ambas partes mantuvieron conversaciones amistosas y alcanzaron consensos positivos”, aseguró el diplomático en relación al acuerdo logrado.

Avanza el proceso tras las consultas

La declaración del embajador sitúa actualmente el proceso en una etapa de procedimientos gubernamentales posteriores a las consultas técnicas realizadas entre ambos países.

Panamá y China alcanzaron en julio de 2026 un consenso para iniciar los trámites de renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo bilateral, instrumento que regula aspectos de la relación marítima entre ambos países y establece condiciones favorables para los buques de bandera panameña en puertos chinos.

El acuerdo, firmado inicialmente por un periodo de tres años, fue renovado en 2021 por cinco años y su vigencia finalizó en julio de 2026.

La renovación tiene especial importancia para Panamá, ya que mantiene uno de los registros de buques más grandes del mundo. China, por su parte, concentra algunos de los principales puertos de movimiento de carga y constituye un mercado estratégico para el transporte marítimo internacional.

Zúñiga cuestiona que no se haya oficializado

La posición expresada por Zhang contrasta con las declaraciones del diputado Roberto Zúñiga, quien este miércoles 19 de agosto advirtió en el pleno de la Asamblea Nacional que China aún no ha oficializado la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo.

Zúñiga vinculó esta situación con la decisión del Estado panameño de dejar sin efecto el contrato de concesión de Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. El diputado afirmó que el Gobierno chino reaccionó a esa decisión con la retención de más de 600 embarcaciones bajo bandera panameña en puertos orientales, situación que, según señaló, derivó en conversaciones técnicas bilaterales para mitigar las inspecciones.

“En el mes de julio, estamos ya en agosto y eso no se ha oficializado. Yo creo que lo que ha hecho China o lo que pretende hacer la República Popular China es matar la bandera panameña en el mercado internacional, y como panameños no podemos estar de acuerdo con este ataque directo a nuestra soberanía”, declaró Zúñiga en una publicación de La Decana.

La disputa por los puertos

Las conversaciones para la renovación del instrumento se desarrollan en un contexto de mayor sensibilidad en la relación bilateral. En enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Tras la anulación de la concesión, el Estado panameño asumió temporalmente el control de ambos puertos, que actualmente son operados de manera transitoria por APM Terminals, en Balboa, y MSC, en Cristóbal.

Por su parte, CK Hutchison Holdings Limited anunció este 20 de agosto el inicio de un “procedimiento de arbitraje contra Panamá solicitando una indemnización superior a $1,500 millones”, alegando incumplimientos de un tratado de protección de inversiones y daños a sus inversiones portuarias en el país.

Mientras desde la Asamblea Nacional se cuestiona que la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo aún no haya sido oficializada y CK Hutchison inicia un arbitraje contra Panamá, el embajador chino sostiene que los gobiernos de ambos países ya avanzan en los temas procedimentales posteriores a las consultas y que los equipos técnicos alcanzaron consensos positivos.