CK Hutchison comienza arbitraje contra Panamá y reclama más de $1,500 millones

CK Hutchison Holdings Limited anunció el inicio de un arbitraje internacional contra la República de Panamá, alegando incumplimientos de un tratado de protección de inversiones y daños a sus inversiones portuarias en el país.

Según un comunicado de prensa de la compañía, fechado el 20 de agosto de China, CK Hutchison inició formalmente el procedimiento de arbitraje y reclama una indemnización superior a los $1,500 millones por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales y del derecho internacional.

La empresa sostiene que la controversia está relacionada con una serie de decisiones y actuaciones del Estado panameño que, según su versión, afectaron la concesión portuaria que durante décadas estuvo vinculada a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison.

Panama Ports Company mantuvo una concesión otorgada por el Estado panameño para la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

En la Gaceta Oficial No. 30468 de este lunes 23 de febrero de 2026 se publicó el fallo que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

La concesión fue declarada como inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. PPC es una empresa filial de CK Hutchison Ports, la cual tiene su sede en Hong Kong.

En este contexto, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación, para la cual ha solicitado información y análisis adicionales a la Contraloría General de la República.

En el mes de enero de 2025, la Contraloría inició la auditoría a la empresa PPC. Mientras que en abril de 2025 el contralor Anel Flores informó en conferencia de prensa que la auditoría al contrato de PPC determinó una lesión patrimonial al Estado por $1.337 millones por distintas modalidades.