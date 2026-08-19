CK Hutchison comienza arbitraje contra Panamá y reclama más de $1,500 millones

CK Hutchison Holdings Limited anunció el inicio de un arbitraje internacional contra la República de Panamá, alegando incumplimientos de un tratado de protección de inversiones y daños a sus inversiones portuarias en el país.
Según un comunicado de prensa de la compañía, fechado el 20 de agosto de China, CK Hutchison inició formalmente el procedimiento de arbitraje y reclama una indemnización superior a los $1,500 millones por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales y del derecho internacional.
La empresa sostiene que la controversia está relacionada con una serie de decisiones y actuaciones del Estado panameño que, según su versión, afectaron la concesión portuaria que durante décadas estuvo vinculada a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison.
Panama Ports Company mantuvo una concesión otorgada por el Estado panameño para la operación de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
En la Gaceta Oficial No. 30468 de este lunes 23 de febrero de 2026 se publicó el fallo que declara inconstitucional la Ley N.° 5 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
La concesión fue declarada como inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. PPC es una empresa filial de CK Hutchison Ports, la cual tiene su sede en Hong Kong.
En este contexto, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación, para la cual ha solicitado información y análisis adicionales a la Contraloría General de la República.
En el mes de enero de 2025, la Contraloría inició la auditoría a la empresa PPC. Mientras que en abril de 2025 el contralor Anel Flores informó en conferencia de prensa que la auditoría al contrato de PPC determinó una lesión patrimonial al Estado por $1.337 millones por distintas modalidades.
Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizan la tarde de este jueves 26 de febrero de 2026 la primera diligencia en las oficinas de la empresa Panama Ports Company, ubicadas en Terrazas de Albrook.
NOTIFICACIÓN
La compañía aseguró que notificó a Panamá sobre la controversia bajo el tratado de protección de inversiones el 4 de febrero de 2026, después de lo que calificó como una campaña de acciones estatales contra sus activos.
CK Hutchison afirma que, desde principios de 2025, Panamá emprendió acciones que incluyeron una nueva investigación, un cambio en su posición jurídica respecto a la concesión portuaria y acciones encaminadas a cuestionar la constitucionalidad de los derechos contractuales de PPC.
La empresa también acusa al Gobierno panameño de haber desarrollado un plan para reemplazar a su subsidiaria Panama Ports Company, S.A.
Vea aquí: Comunicado de CK Hutchison
En su comunicado, CK Hutchison señala que, después de presentar la notificación de la controversia, Panamá intensificó sus acciones y tomó el control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal el 23 de febrero de 2026.
La compañía sostiene que durante esa intervención fueron afectados bienes, equipos, tecnología, empleados, documentos y materiales confidenciales de PPC.
DAÑOS
Según CK Hutchison, estas actuaciones provocaron daños adicionales y motivaron el envío de una notificación complementaria relacionada con el tratado de inversiones.
La empresa afirma además que, pese a la toma de control y a la notificación complementaria, Panamá no adoptó medidas para resolver la disputa y continuó, según su versión, con acciones que considera perjudiciales.
El arbitraje iniciado el 20 de agosto de 2026 busca una compensación de más de $1,500 millones, de acuerdo con el comunicado de la compañía.
CK Hutchison sostiene que Panamá ha incumplido obligaciones contractuales y compromisos derivados del derecho internacional y cuestiona la forma en que el Estado ha manejado la controversia.
La empresa también aseguró que sus derechos derivados de los tratados internacionales son distintos de los derechos contractuales de Panama Ports Company, los cuales, según indicó, están siendo tratados en un arbitraje contractual independiente.
CK Hutchison remarcó que el nuevo procedimiento relacionado con el tratado de inversiones es independiente del arbitraje contractual de PPC.
De acuerdo con la compañía, Panamá habría intentado que CK Hutchison se sometiera al arbitraje contractual, una posición que la empresa afirma que no prosperó debido a las diferencias entre la estructura jurídica de CK Hutchison, PPC y los contratos correspondientes.
Finalmente, CK Hutchison señaló que continuará buscando una solución a la disputa y que se reserva todos sus derechos.
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