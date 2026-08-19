Zúñiga denuncia que China retiene renovación del acuerdo marítimo con Panamá

El diputado Roberto Zúñiga denunció este miércoles 19 de agosto en el pleno de la Asamblea Nacional que la República Popular China mantiene sin oficializar la renovación del Acuerdo sobre Transporte Marítimo acordado en julio pasado. Según el parlamentario, la postura del país asiático responde a una represalia diplomática luego de que el Estado panameño dejara sin efecto el contrato de concesión de la empresa Panama Ports Company.

En su intervención ante el pleno, Zúñiga afirmó que el Gobierno chino reaccionó a la decisión soberana del país con la retención de más de 600 embarcaciones bajo bandera panameña en puertos orientales, lo que derivó en conversaciones técnicas bilaterales para mitigar las inspecciones.

“En el mes de julio, estamos ya en agosto y eso no se ha oficializado. Yo creo que lo que ha hecho China o lo que pretende hacer la República Popular China es matar la bandera panameña en el mercado internacional, y como panameños no podemos estar de acuerdo con este ataque directo a nuestra soberanía”, declaró el diputado.

Las tensiones entre ambas naciones escalaron tras la salida del operador hongkonés CK Hutchison, filial de la concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, debido a un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, la administración del presidente José Raúl Mulino envió una delegación técnica a Pekín entre el 16 y el 17 de julio para abordar el incremento en las detenciones de buques.

Aunque la Cancillería panameña comunicó a finales de julio la consecución de consensos para renovar el convenio que concede a la flota panameña el trato de nación más favorecida, el documento aún no entra en vigor.

El Acuerdo de Transporte Marítimo, firmado originalmente en 2018 tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China, otorga a las naves con registro panameño tarifas preferenciales y trámites expeditos en los terminales asiáticos. De no concretarse la prórroga del acuerdo, la marina mercante panameña perdería ventajas competitivas clave frente a otros registros internacionales.