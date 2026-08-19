Mulino es nombrado académico honorario por la Academia Panameña de la Lengua en su centenario

El presidente José Raúl Mulino recibió un reconocimiento al mérito y fue nombrado académico honorario de la Academia Panameña de la Lengua (APL), durante un acto conmemorativo por los 100 años de fundación de esta institución.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales, representantes de academias de la lengua y destacadas figuras del ámbito académico y cultural, en un acto en el que se destacó el papel de la lengua española en la construcción de la identidad panameña.

Mulino, acompañado de su esposa, Maricel Cohen de Mulino, resaltó que el lenguaje constituye uno de los elementos fundamentales para la formación y consolidación de una sociedad, al permitir establecer características, límites y formas de expresión de la población que habita un territorio.

“Así como la población es uno de los componentes del Estado Nacional, el lenguaje da entornos a la población que habita un territorio, fija límites, define características y permite la construcción y perfeccionamiento de las propuestas colectivas”, señaló el mandatario.

Durante su intervención, el presidente hizo un recorrido por la historia de la Academia Panameña de la Lengua desde su establecimiento en 1926 y destacó el aporte de figuras como Jeptha B. Duncan, Belisario Porras, Octavio Méndez Pereira, Eusebio A. Morales, José Dolores Moscote, Demetrio Fábrega y Narciso Garay.

También resaltó la contribución de escritores panameños al enriquecimiento del idioma español, entre ellos Ricardo Miró, Amelia Denis de Icaza, Demetrio Korsi, Rogelio Sinán, José Franco, Gil Blas Tejeira, Demetrio Herrera Sevillano y Diana Morán.

Según Mulino, estos autores renovaron el lenguaje poético y dejaron una importante influencia en la literatura y en la identidad cultural del país.

El mandatario también advirtió sobre los desafíos que enfrenta actualmente el español debido a los cambios tecnológicos y sociales.

En particular, mencionó la aparición constante de nuevos términos, modismos y expresiones que, a su juicio, pueden afectar la calidad del diálogo y la comprensión entre los hablantes.

“La Academia ha enfrentado retos, la posibilidad de mantener los preceptos de la lengua, sus reglas, normas y principios gramaticales, y asimilar a su vez los cambios que van surgiendo”, manifestó.

Mulino señaló que la inteligencia artificial representa uno de los principales retos actuales para las instituciones dedicadas al estudio y preservación del idioma.

En ese sentido, destacó el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), puesto en marcha desde noviembre del año pasado con el propósito de abordar los desafíos que plantea esta tecnología para el español.

Por su parte, el director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge E. Ritter, destacó la determinación de las figuras que impulsaron la creación de esta institución y recordó que fue la primera academia de la lengua establecida en esta parte del mundo.

Ritter sostuvo que, aunque el papel de las academias ha cambiado con el paso del tiempo, su lema “limpia, fija y da esplendor” continúa vigente.

También señaló que a lo largo de la historia han existido debates sobre la incorporación de nuevas palabras y la adaptación del español a las nuevas formas de expresión, pero subrayó la importancia de preservar un uso educado del idioma como legado para las próximas generaciones.

Durante el acto, Ritter anunció además que Panamá será sede en 2028 del XI Congreso Internacional de la Lengua Española, para lo cual agradeció el respaldo del Gobierno Nacional.