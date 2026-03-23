Panamá expresa condolencias por accidente aéreo en Colombia

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su profundo pesar por el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido en el departamento de Putumayo, donde viajaban miembros de la Fuerza Pública.

En el comunicado, Panamá extendió sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo colombiano, así como a las familias de las víctimas, acompañándolos con solidaridad y respeto ante la irreparable pérdida.

La Cancillería panameña destacó además los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a ambas naciones, y expresó votos por la fortaleza y consuelo de los familiares y seres queridos de quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

El mensaje concluye reafirmando que Panamá se une al duelo del pueblo colombiano.