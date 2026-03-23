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Nacional

Panamá expresa condolencias por accidente aéreo en Colombia

Sede de la Cancillería de Panamá
Sede de la Cancillería de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 12:20
El mensaje concluye reafirmando que el país se une al duelo del pueblo colombiano

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su profundo pesar por el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido en el departamento de Putumayo, donde viajaban miembros de la Fuerza Pública.

En el comunicado, Panamá extendió sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo colombiano, así como a las familias de las víctimas, acompañándolos con solidaridad y respeto ante la irreparable pérdida.

La Cancillería panameña destacó además los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a ambas naciones, y expresó votos por la fortaleza y consuelo de los familiares y seres queridos de quienes fallecieron en cumplimiento de su deber.

El mensaje concluye reafirmando que Panamá se une al duelo del pueblo colombiano.

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