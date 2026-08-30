Blanca Blanche Hernández llama a conocer la ‘Cuba profunda’ en su libro

La escritora, dramaturga y actriz cubana Blanca Blanche Hernández expuso este jueves 27 de agosto su libro de relatos Ana triste frente al tren en la Galería de Arte Manuel Amador de la Universidad de Panamá, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de la creación artística frente a las problemáticas sociales de su país y fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones.

Durante la jornada conducida por el escritor panameño David C. Robinson, la autora explicó que su obra reúne monólogos interiores construidos desde la primera persona para abordar la cotidianidad, las complejidades socioeconómicas y la perspectiva femenina en Cuba.

En ese sentido, la creadora enfatizó que el propósito central de su narrativa es presentar un retrato transparente sobre las dinámicas urbanas y humanas de la isla, distanciándose de las representaciones comerciales.

“Que conozcan la Cuba profunda, no la de las postales ni la que anuncian en los viajes turísticos, sino la Cuba verdadera, la del pueblo y la mujer”, afirmó Blanche Hernández durante su intervención.

El encuentro sirvió además como espacio para debatir sobre los retos cotidianos, la censura y las dificultades materiales que afrontan los artistas independientes que deciden residir y producir obras dentro del territorio cubano.

Frente a estas circunstancias, la cubana planteó que el acto de escribir constituye una herramienta de catarsis y preservación de la memoria colectiva, permitiendo construir espacios de autonomía intelectual capaces de generar reflexión crítica en la sociedad.