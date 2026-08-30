‘El éxito también sonríe’: Ana María Peláez lleva a la FIL Panamá 2026 una nueva mirada sobre la felicidad

Para Ana María Peláez, alcanzar el éxito no debería significar trabajar más horas, producir más o vivir pendiente de las metas. La escritora, conferencista y experta en felicidad organizacional llegó a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 con una propuesta clara: replantear la relación entre éxito, productividad y bienestar.

En conversación exclusiva con La Estrella de Panamá, Peláez contó que esta es su primera participación en la feria panameña, una experiencia que describió como un sueño cumplido luego de haber participado en encuentros literarios de ciudades como Guadalajara y Bogotá.

“Siempre había visto la Feria de Panamá como un sueño que algún día podría lograr”, comentó la autora, quien participó en el conversatorio ‘Mentes que construyen: claves para el crecimiento personal y económico’.

Uno de los temas centrales de su intervención es el bienestar dentro de las empresas. Para Peláez, una compañía no puede hablar de transformación simplemente porque organice actividades recreativas o entregue beneficios puntuales a sus colaboradores.

“Un programa de bienestar tiene que transformar a las personas. Tiene que transformar a sus líderes y a la cultura”, sostuvo.

La colombiana cuestiona especialmente la manera en que algunas organizaciones relacionan el éxito con la productividad. A su juicio, producir más no debería convertirse en el objetivo principal de un trabajador, sino en el resultado de una buena gestión, capacitación, comunicación y claridad sobre las funciones que desempeña.

“La productividad es un resultado”, afirmó.

Su preocupación parte también de su experiencia profesional. Peláez trabajó durante 38 años en el sector corporativo y, con el tiempo, comenzó a observar el desgaste de las personas en sus lugares de trabajo.

“Me di cuenta de que la gente era muy infeliz”, relató.

Para la autora, esa cultura de medir constantemente cuánto produce, vende o alcanza una persona puede terminar afectando su bienestar y generar problemas como agotamiento, tristeza, soledad y desgaste emocional.

Repensar el éxito

Esa experiencia está detrás de uno de sus libros más recientes, ‘El éxito también sonríe’, una obra colectiva en la que participa junto a otros autores y que busca cambiar la manera tradicional de entender el éxito.

Peláez considera que una de las ideas más equivocadas es pensar que el éxito conduce automáticamente a la felicidad.

“La mentira más grande que nos han enseñado es que el éxito te da felicidad”, expresó.

Para ella, una persona puede tener reconocimiento, dinero o una posición profesional destacada y, aun así, no sentirse plena.

“El éxito tiene que percibirse como algo que se disfruta, que se goza, y no como un resultado”, explicó.

En su participación en la FIL Panamá, la autora busca precisamente abrir esa conversación: ¿qué significa realmente tener éxito y cuánto de ese concepto está construido alrededor de expectativas externas?

Su respuesta apunta hacia una idea más personal: sentirse en paz, disfrutar lo que se hace y encontrar propósito también pueden ser formas de éxito.

Un viaje hacia adentro

Durante la feria, Peláez también presenta ‘Mateo, Kantú y yo’, una obra más personal en la que aborda temas como el amor, la pérdida, el aprendizaje y el crecimiento personal a través de la figura de los animales.

El libro nació de una herramienta que desarrolló para sus talleres: los llamados Animales de Poder, con los que trabaja fortalezas y sombras de las personas.

A través de siete caminos, el personaje emprende un viaje que aborda la visión, la aceptación, el desprendimiento, el empoderamiento, la conexión, la confianza y la toma de decisiones.

Entre los animales que más marcaron a Peláez durante el proceso creativo está la abeja, por el sentido de comunidad y trabajo en equipo que representa. También menciona al murciélago, un animal que, pese a ser asociado con lo negativo, le permitió reflexionar sobre la necesidad de dejar morir algunas cosas para poder renacer en otras.

Aunque sus dos libros parten de lugares distintos, ambos coinciden en una idea: el bienestar requiere un viaje hacia el interior y una revisión de aquello que realmente da sentido a la vida.

El mensaje desde Panamá

Peláez también aprovechó su visita a la Feria Internacional del Libro de Panamá para animar a quienes tienen una historia que contar a atreverse a escribir.

Forma parte de una comunidad de alrededor de 350 autores, coaches y conferencistas que busca acompañar a personas interesadas en publicar sus experiencias y conocimientos.

Para ella, el miedo al diseño, la promoción o las ventas no debería ser lo que detenga a alguien de escribir.

“Lo más importante es el mensaje”, afirmó.

Antes de cerrar la conversación, dejó una recomendación sencilla para quienes buscan sentirse mejor: prestar mayor atención a aquello que les produce felicidad y dejar de darle tanto espacio a lo que les roba tranquilidad.

“En la medida que nosotros nos enfocamos más en lo que nos hace bien, vamos a ser mucho más felices”, concluyó.